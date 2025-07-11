Eurostat: Αυξήθηκε για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο πληθυσμός της ΕΕ - Στα 450,4 εκατ.

Από το 2012, η αρνητική φυσική μεταβολή (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) στον πληθυσμό της ΕΕ έχει αντισταθμιστεί από τη θετική καθαρή μετανάστευση.
Εάν ληφθεί υπόψη ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε από 354,5 εκατομμύρια το 1960 σε 450,4 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 95,9 εκατομμυρίων ατόμων. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού έχει επιβραδυνθεί σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες: ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά περίπου 0,9 εκατομμύρια άτομα ετησίως κατά την περίοδο 2005-2024, σε σύγκριση με μέση αύξηση περίπου 3 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως κατά τη δεκαετία του 1960.
Ο πληθυσμός των χωρών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 κυμαινόταν από 83,6 εκατομμύρια στη Γερμανία έως 0,6 εκατομμύρια στη Μάλτα. Η Γερμανία (19% του πληθυσμού της ΕΕ), η Γαλλία (15%) και η Ιταλία (13%) ήταν οι πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της ΕΕ, αποτελώντας σχεδόν το ήμισυ (47%) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025.
Μεταξύ των 19 χωρών της ΕΕ που κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού, η Μάλτα (+19,0 ανά 1.000 άτομα) κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (+16,3) και το Λουξεμβούργο (+14,7).