Eurostat: Αυξήθηκε για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο πληθυσμός της ΕΕ - Στα 450,4 εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτιμάται σε 450,4 εκατομμύρια άτομα, αυξημένος κατά περίπου 1,07 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης, μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Από το 2012, η αρνητική φυσική μεταβολή (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) στον πληθυσμό της ΕΕ έχει αντισταθμιστεί από τη θετική καθαρή μετανάστευση.

Εάν ληφθεί υπόψη ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε από 354,5 εκατομμύρια το 1960 σε 450,4 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 95,9 εκατομμυρίων ατόμων. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού έχει επιβραδυνθεί σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες: ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά περίπου 0,9 εκατομμύρια άτομα ετησίως κατά την περίοδο 2005-2024, σε σύγκριση με μέση αύξηση περίπου 3 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως κατά τη δεκαετία του 1960.

Ο πληθυσμός των χωρών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 κυμαινόταν από 83,6 εκατομμύρια στη Γερμανία έως 0,6 εκατομμύρια στη Μάλτα. Η Γερμανία (19% του πληθυσμού της ΕΕ), η Γαλλία (15%) και η Ιταλία (13%) ήταν οι πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της ΕΕ, αποτελώντας σχεδόν το ήμισυ (47%) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025.

Μεταξύ των 19 χωρών της ΕΕ που κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού, η Μάλτα (+19,0 ανά 1.000 άτομα) κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (+16,3) και το Λουξεμβούργο (+14,7).