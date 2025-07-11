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Η Upstream περνά σε νέα εποχή με την εξαγορά της από την Intersel
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:59 - 11 Ιουλ 2025

Η Upstream περνά σε νέα εποχή με την εξαγορά της από την Intersel

Reporter.gr Newsroom
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Την εξαγορά της από την Intersel ανακοίνωσε η Upstream. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική φάση για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη, την τεχνολογική της υπεροχή και την εμπιστοσύνη που εμπνέει στους διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, ο κ. Salim Khoury, Πρόεδρος της Intersel, αναλαμβάνει Εκτελεστικός Πρόεδρος της Upstream. Ο κ. Khoury διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και scaling επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενώ επιβλέπει επενδυτικά χαρτοφυλάκια αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο περιλαμβάνει MBA από το Manchester Business School και προγράμματα executive education από το Harvard και το London Business School.

«Είναι τιμή μου να αναλάβω αυτόν τον ρόλο και να γίνω μέλος μιας εταιρείας που έχει επιδείξει τόσο ισχυρό ιστορικό ψηφιακής καινοτομίας», δήλωσε ο Salim Khoury. «Η διεθνής εμβέλεια και το δυναμικό της Upstream είναι εξαιρετικά, και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την ομάδα για να ξεκλειδώσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και μετασχηματισμού».

«Αυτή η εξαγορά είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης σε όλα όσα έχουμε οικοδομήσει», σημείωσε ο Δημήτρης Μανιάτης, CEO της Upstream. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζω τον κ. Khoury ως Εκτελεστικό Πρόεδρο. Η τεχνογνωσία του στις τηλεπικοινωνίες, η βαθιά γνώση της αγοράς και η διεθνής του εμβέλεια θα είναι πολύτιμα στοιχεία καθώς επεκτείνουμε τις λύσεις μας και εισερχόμαστε σε νέες αγορές».

Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί επίσης την ολοκλήρωση της δεκαετούς παρουσίας της Actis ως κύριου επενδυτή της Upstream, κλείνοντας ένα πολύτιμο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της ιστορία.

Η τεχνογνωσία και η πρόσβαση στις αγορές που διαθέτει η Intersel ανοίγουν νέες προοπτικές και δημιουργούν απτές ευκαιρίες για την Upstream σε σημαντικές αγορές – δυναμική που αναμένεται να βοηθήσει την εταιρεία να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξή της.

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