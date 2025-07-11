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Volvo: Δραστικά μέτρα με περικοπές 15% στο προσωπικό των ΗΠΑ
Επιχειρήσεις
11:58 - 11 Ιουλ 2025

Volvo: Δραστικά μέτρα με περικοπές 15% στο προσωπικό των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Volvo Cars ανακοίνωσε ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της, καθώς η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει εντεινόμενες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η σουηδική εταιρεία θα μειώσει περίπου το 15% του εμπορικού της εργατικού δυναμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών που υλοποιούνται παγκοσμίως.

Το σχέδιο δράσης, ύψους 18 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο λιτού και αποδοτικού οργανισμού με σημαντικά χαμηλότερη δομή κόστους. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που αντανακλά την πρόθεση της Volvo Cars να ενισχύσει τα θεμέλια της για μακροπρόθεσμη κερδοφορία και ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την κατάργηση περίπου 3.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούν άμεσα εργαζόμενους στη Σουηδία, ενώ 1.000 θέσεις καλύπτονται σήμερα από εξωτερικούς συμβούλους, κυρίως επίσης στη Σουηδία. Οι υπόλοιπες περικοπές θα προέλθουν από άλλες διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που θα περικοπούν σε κάθε χώρα δεν έχει ακόμη καθοριστεί και θα αποφασιστεί μετά την πλήρη αξιολόγηση της οργανωτικής δομής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του σχεδίου έως το φθινόπωρο του 2025.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, χαρακτήρισε τις περικοπές ως δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις. Όπως ανέφερε, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο εντάσεων και απαιτείται άμεση ενίσχυση της ταμειακής ροής και δομική μείωση του κόστους, χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική για καινοτομία και ανάπτυξη. Ο Samuelsson υπογράμμισε επίσης τη σημασία διατήρησης και ανάπτυξης του απαραίτητου ταλέντου που θα οδηγήσει τη Volvo στο μέλλον, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη τεχνολογία.

Η ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης συνοδεύτηκε από την πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης ύψους έως και 1,5 δισεκατομμυρίων κορωνών, το οποίο θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025 και θα έχει επιπτώσεις έως και το 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στις 17 Ιουλίου.

Πτώση πωλήσεων και αποδυνάμωση στην αγορά

Το νέο αυτό στρατηγικό πλαίσιο ανακοινώνεται σε μια περίοδο όπου η Volvo καταγράφει σημαντική πτώση στις πωλήσεις της. Συγκεκριμένα, για τον Ιούνιο του 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις της έφτασαν τα 62.858 αυτοκίνητα, σημειώνοντας πτώση 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 353.780 οχήματα, μειωμένες κατά 9% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία συνεχίζει να προωθεί τη στρατηγική της στροφής προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, ωστόσο οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων –συμπεριλαμβανομένων πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών– μειώθηκαν κατά 19% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, αποτελώντας το 44% των συνολικών πωλήσεων για τον μήνα. Τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο 22% των συνολικών πωλήσεων.

Ανά περιοχή, οι πωλήσεις στην Ευρώπη έφτασαν τα 31.547 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση 14% σε ετήσια βάση. Η μείωση στις πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων μοντέλων ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 21%, αν και το μερίδιό τους παρέμεινε υψηλό στο 60%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7% και έφτασαν τα 8.627 οχήματα, ενώ τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα σημείωσαν μείωση 4%. Στην Κίνα, η πτώση ήταν πιο συγκρατημένη, της τάξης του 3%, με 13.569 αυτοκίνητα να πωλούνται, αλλά η μείωση στις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων ανήλθε σε 26%.

Σε επίπεδο μοντέλων, το Volvo XC60 διατηρήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων για τον Ιούνιο, με 20.706 μονάδες, ξεπερνώντας τις 19.222 της ίδιας περιόδου το προηγούμενο έτος. Ακολούθησαν τα XC40/EX40 με 15.442 μονάδες και το XC90 με 8.842.

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