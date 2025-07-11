Κωνσταντοπούλου: Ένσταση Αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας

Όπως είχε προαναγγείλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Πέμπτη, κατά την έναρξη της συνεδρίασης στη Βουλή, η Πλεύση Ελευθερίας αναφέρει ότι κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της ρατσιστικής τροπολογίας της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα η τροπολογία λέει: «Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την τροπολογία του κ. Πλεύρη «νομοθέτηση των pushbacks» και «εφιαλτική μετάπτωση της Δημοκρατίας».

Κάνουμε το καθήκον μας, για αυτούς που δεν έχουν φωνή, όπως οφείλουμε απέναντι στην Ανθρωπότητα.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρει:

Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες βουλευτές της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας προβάλλουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της κατατεθειμένης την νύχτα της 9/7/2025 υπ' αρ. 375/20/9.7.2025 τροπολογίας, του άρθρου μόνου αυτής, αλλά και της αιτιολογικής εκθέσεως, που κατατέθηκε επί του ανωτέρω, άσχετου κατά θέμα και περιεχόμενο, Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δυνάμει της οποίας επιχειρείται η αντισυνταγματική και κείμενη εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΟΛΗ και κατ΄ουσίαν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χορηγήσεως ασύλου για άτομα που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, αλλά και νομιμοποίηση παράνομων και αντισυνταγματικών πρακτικών, όπως η «επιστροφή χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής» ανθρώπων που προσδιορίζονται με βάση την προέλευσή τους, δηλαδή με ρατσιστικά κριτήρια, και τα οποία εκτίθενται πλέον σε κάθε είδους αυθαίρετη επαναπροώθηση, με βέβαιο τον κίνδυνο ζωής που θα αντιμετωπίσουν, όπως έχει αποτυπωθεί και στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και στην Έκθεση της Ευρωπαίας Συνηγόρου του Πολίτη για το Ναυάγιο της Πύλου, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 600 άνθρωποι.

Δια της τροπολογίας, που κατατέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο, άσχετου Υπουργείου, κατά παράβαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής επιχειρείται η κατάλυση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παραβίαση των υποχρεώσεων της Ελλάδας, που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις:

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

θεσμοθέτησης του ανθρωπιστικού δικαίου και

του δικαίου του ασύλου, αλλά και

καταπολέμησης του ρατσισμού, του απαρτχάιντ και των φυλετικών και άλλων διακρίσεων, λόγω φυλής, εθνότητας, εθνικότητας, καταγωγής,

συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας και έχουν υπερνομοθετική ισχύ, όπως η Σύμβαση της Γενεύης, ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, το Διεθνές Σύμφωνο για την Προστασία των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτού, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής και όλες εν γένει οι διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος στο άσυλο, τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα και είναι δεσμευτικές, έχουσες υπερνομοθετική ισχύ κατ' άρθρο 28 του Συντάγματος.

Η τροπολογία παραβιάζει ευθέως, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 2, 5, 7, 8, 20, 21 και 25 του Συντάγματος, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, την προστασια από βασανιστήρια και σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση, την προστασία της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, την ισότητα, την παροχή έννομης προστασίας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και το δικαίωμα στον φυσικό δικαστή, την αρχή nullum crimen Πλεύση Ελευθερίας, Βατάτζη 6, ΤΚ 11472 Αθήνα, τηλ. 210.64.00.104, 210.64.46.071 mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. A Πλεύση Ελευθερίας nulla poena sine lege, αλλά και καθεαυτή την αρχή της αναλογικότητας, προσβάλλει δε ευθέως τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως προστατεύονται υπερνομοθετικά, μεταξύ άλλων, και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής, όπως το σχετικό πλαίσιο προστασίας έχει διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχετικώς υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις και διαβήματα, των αρμοδίων φορέων προστασίας του δικαιώματος στο Άσυλο και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συνηγόρου του Πολίτη, τηςΎπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και μιας σειράς φορέων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τροπολογία παραβιάζει το άρθρο 32 παρ.2 της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης που ορίζει ότι οι πρόσφυγες δικαιούνται να προσφεύγουν και να παρίστανται ενώπιον των αρμόδιων κρατικών αρχών προς υπεράσπιση δικαιωμάτων τους, καθώς και το άρθρο 33, που ορίζει ότι ουδεμία συμβαλλόμενη Χώρα θα απελαύνει ή θα επαναπροωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσφυγα σε χώρες όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων.

H τροπολογία, παραβιάζει ευθέως την Πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας για σεβασμό και προστασία στην αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 Σ), καθώς δι' αυτής, οι Ελληνικές αρχές, ακόμη και άτυπα, τελείως αυθαίρετα, δίχως νόμιμες προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες ή πρωτόκολλα, θα επαναπροωθούν ανθρώπους ευρισκόμενους ακόμη και σε κίνδυνο ζωής.

Το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών η πολιτικών πεποιθήσεων, προστασία που δια της προκείμενης τροπολογίας καταστρατηγείται.

Στο ίδιο άρθρο (5 Συντάγματος) ορίζεται ότι «Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για την δράση του υπέρ της Ελευθερίας», ενώ στα άρθρα 7, 8, 20 του Συντάγματος προβλέπεται απαγόρευση επιβολής ποινής χωρίς νόμο, η αρχή της προηγούμενης ακρόασης και δικαστική προστασία, ενώ στο άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπεται η προστασία του δικαιώματος στην οικογένεια και η παιδική ηλικία.

Κατά το άρθρο 25 Σ. τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.

Κατά το άρθρο 74 του Συντάγματος τροπολογία άσχετη μετο περιεχόμενο του Νομοσχεδίου δεν εισάγεται.

Περαιτέρω σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (σελ 8) η τροπολογία φέρεται ότι ερείδεται στο άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρέχεται στα κράτη η (εξαιρετική και έκτακτη) δυνατότητα να παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, εφόσον τηρούν συγκεκριμένες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις. Η επίκληση δε της έκτακτης ανάγκης είναι εφικτή μόνον: α) σε καιρό πολέμου και β) όταν προκύπτει έτερη έκτακτη δημόσια ανάγκη που απειλεί ευθέως τη ζωή του λαού. Πρόκειται συνεπώς για άρθρο που εφαρμόζεται σε εξαιρετικές συνθήκες, παρέχοντας προσωρινή αναστολή κάποιων διεθνών υποχρεώσεων, ΑΥΣΤΗΡΑ υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τίθεται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από τις ανάγκες της έκτακτης κατάστασης υπό την αναγκαία προϋπόθεση της προστασίας της ζωής, της απαγόρευσης βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της απαγόρευσης της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας.

Το δε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ελέγχει εάν το συγκεκριμένο κυβερνητικό μέτρο απαιτείται απολύτως από τις ανάγκες της κατάστασης, δηλαδή είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να αντιμετωπίσει μία συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστροφές προσώπων σε χώρες όπου κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή προώθηση σε χώρες όπου μαίνεται αιματηρή ή εμπόλεμη σύρραξη, όπως προκύπτει από πληθώρα διαθέσιμων πηγών για τις εν λόγω χώρες, συνιστά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 2 της ΕΣΔΑ, αντίστοιχα, από τις οποίες δεν επιτρέπεται παρέκκλιση ούτε κατ' άρθρο 15 ΕΣΔΑ. Βάσει δε του άρθρου 28 παρ. 3 του Συντάγματος, η ΕΣΔΑ υπερισχύει του εθνικού νόμου.

Επειδή δια της τροπολογίας αυτής επιχειρείται εξόφθαλμη και βάναυση παραβίαση του Συντάγματος, των αρχών του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας

ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ