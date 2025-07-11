ΕΚΤ - Διχασμένη για τα επιτόκια: Αντίθετα μηνύματα από Πανέττα και Σνάμπελ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει σε φάση αναμονής, με διχασμένες φωνές εντός του διοικητικού συμβουλίου της σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες.

Από τη μία πλευρά, ο Φάμπιο Πανέττα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μειώσεων επιτοκίων σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Από την άλλη, η Ίζαμπελ Σνάμπελ εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια τέτοια κίνηση.

Πανέττα: Περαιτέρω χαλάρωση αν επιβραδυνθεί η ανάπτυξη

Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέττα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα αποπληθωριστικά φαινόμενα, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Μιλώντας την Παρασκευή, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να παραμείνουν «ευέλικτοι και ρεαλιστές», λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ ετοιμάζεται να κάνει παύση στην πολιτική χαλάρωσης που ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο, μειώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης, στο 2%. Σύμφωνα με τον Πανέττα, αν και η παύση είναι δικαιολογημένη λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και των γεωπολιτικών κινδύνων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, το ενδεχόμενο νέων μειώσεων δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Σνάμπελ: Ο πήχης για νέα μείωση επιτοκίων είναι υψηλός

Σε διαφορετικό μήκος κύματος, η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, εκτίμησε ότι το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων είναι επαρκές για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός κοντά στον στόχο του 2%. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στο Econostream στις 9 Ιουλίου, δεν διαφαίνεται κανένα σοβαρό σήμα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που να δικαιολογεί νέα μείωση.

Η Σνάμπελ εμφανίστηκε επιφυλακτική, λέγοντας ότι μια νέα μείωση των επιτοκίων θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς ενδείξεις μακροπρόθεσμης απόκλισης του πληθωρισμού από τον στόχο, κάτι που προς το παρόν δεν παρατηρεί. Θεωρεί, επίσης, ότι οι ανησυχίες για την επίδραση της ενίσχυσης του ευρώ στον πληθωρισμό είναι υπερβολικές, ενώ χαρακτηρίζει προσωρινή τη χαμηλή τιμή της ενέργειας.

Προβληματισμός για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Αμφότεροι οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στις αυξημένες αβεβαιότητες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον της Ευρωζώνης. Η επικείμενη εφαρμογή των δασμών που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Αύγουστο δημιουργεί νευρικότητα στις αγορές και περιπλέκει τις προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, επιχειρώντας να διατηρήσει τους ισχύοντες συντελεστές, ενώ ορισμένα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ, όπως οι Όλι Ρεν και Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή υστέρηση των τιμών έναντι του στόχου.

Ο Πανέττα αναφέρθηκε και στον τραπεζικό τομέα, τονίζοντας τη σημασία των επενδύσεων στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, προειδοποίησε για σοβαρές ελλείψεις σε τομείς όπως η διαχείριση πληροφοριών, η ασφάλεια δεδομένων και η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών. Η Τράπεζα της Ιταλίας, όπως ανέφερε, έχει εντείνει τους ελέγχους για την αποτροπή τεχνολογικών και επιχειρησιακών κινδύνων, καθώς οι νέες ψηφιακές πρακτικές, αν και απαραίτητες, ενέχουν ευπάθειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.