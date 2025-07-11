Ιταλία: Εκτοξεύτηκαν κατά 87% οι μεταναστεύσεις από τη Λιβύη το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Ιταλία σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση της τάξης του 87%, με το 91% των προσφύγων και αιτούντων άσυλο που αποβιβάστηκαν να έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις ακτές της ανατολικής και δυτικής Λιβύης. Πρόκειται για συνολικά 27.200 ανθρώπους, έναντι μόλις 56% που αποτελούσαν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό.

Αντίθετα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, παρατηρήθηκε δραστική μείωση στις αφίξεις από την Τυνησία, με το ποσοστό να μειώνεται από το 37% πέρυσι σε μόλις 6% φέτος, γεγονός που δείχνει μια σαφή αλλαγή στην προέλευση των μεταναστευτικών ροών.

Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Ιουνίου του 2025, οι αφίξεις στη νότια Ιταλία ανήλθαν σε 31.948, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, όταν οι αφιχθέντες ήταν 28.376.

Αυτές οι μεταβολές καταδεικνύουν μια σημαντική μετατόπιση της μεταναστευτικής πίεσης προς τη Λιβύη, ενώ η συνολική ροή προς την Ιταλία παραμένει αυξημένη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση της κατάστασης.