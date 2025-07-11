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Κυριακούλης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις
15:36 - 11 Ιουλ 2025

Κυριακούλης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.229.789 μετοχές επί συνόλου 7.595.160, δηλ. το 55,69% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1. – 31.12.2024 (38η εταιρική χρήση) που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενέκρινε, κατ άρθρα 108 και 117 ν. 4548/2018, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.- 31.12.2024 και απάλλαξε την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέλεξε ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2025 θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα και θα αφορά: (α) στον έλεγχο της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων με εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) και (β) στον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η Διοίκηση της εταιρείας θα αποστείλει κατά Νόμο την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 5 ημερών από την ημερομηνία εκλογής της.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 συζητήθηκε χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων και έλαβε από τη Γενική Συνέλευση ψήφο συμβουλευτικού χαρακτήρα κατ άρθρο 112 ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024 και τα περιεχόμενα σε αυτή αναλυτικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενέκρινε τη νέα Πολιτική Αποδοχών κατ άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com. Η διάρκεια ισχύος αυτής είναι 4 έτη.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενέκρινε την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση ισάριθμων παραιτηθέντων σύμφωνα με τις από 6.6.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικά Δ.Σ. 608 και 609).

ΘΕΜΑ 7ο: Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας.

2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου και της Ουρανίας, στέλεχος επιχειρήσεων.

3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων.

4. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής, επιχειρηματίας.

5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου και της Ουρανίας, οικονομολόγος.

6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και της Ιωάννας, δικηγόρος.

Οι ως άνω Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη εξελέγησαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία των άνω εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής σύμφωνα με το καταστατικό, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.

Η Εταιρεία έχει εκδώσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη συγκρότηση σε σώμα του άνω Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

ΘΕΜΑ 8ο: Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, καθόρισε το ύψος αυτών για την εταιρική χρήση 2025 και ενέκρινε την προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, κατ άρθρο 109 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγησε την άδεια στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 10ο: Το θέμα αυτό δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, η Γ.Σ. έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 κατ άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 ν. 4706/2020 χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων. Και οι δύο αυτές Εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com.

ΘΕΜΑ 11ο: Ενέκρινε τη νέα μορφή της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. Τα νέα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Δ.Σ. της 10.7.2025 – βλ. ξεχωριστή ανακοίνωση της Εταιρείας για το θέμα.

ΘΕΜΑ 12ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

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