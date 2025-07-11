KEEE: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία για δημιουργία Οικολογικού Επιχειρηματικού Πάρκου αλλά ζητά παράταση της διαβούλευσης

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό κριτηρίων και προδιαγραφών χαρακτηρισμού ενός Επιχειρηματικού Πάρκου ως Οικολογικού.

Η ΚΕΕΕ επισημαίνει την ανάγκη πρόβλεψης επαρκούς χρονικού διαστήματος για τη διαβούλευση, ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων, τόσο από τη διοίκηση της ΚΕΕΕ όσο και από τα 59 Επιμελητήρια-μέλη της. Η παράταση αυτή θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου κύκλου συζητήσεων και διαβουλεύσεων σε όλη την επικράτεια, οδηγώντας σε συνθετικές και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Παράλληλα, η ΚΕΕΕ:

Χαιρετίζει την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του τύπου "Οικολογικό Επιχειρηματικό Πάρκο", ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις που απορρέουν από την κλιματική κρίση. Επικροτεί τους περιβαλλοντικούς στόχους του σχεδίου, καθώς και τη διάκριση τους σε δύο επίπεδα:

α) έργα υποδομής του οικολογικού πάρκου και

β) εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Ζητά την απλοποίηση, εκλογίκευση και εξειδίκευση των εννοιών που συνδέονται με τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του Οικολογικού Πάρκου, ώστε να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες από την επιχειρηματική κοινότητα. Προτείνει ενδεικτικά κριτήρια και τεχνικές επιλογές που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον οικολογικό χαρακτήρα ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, όπως: Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κυκλική διαχείριση όμβριων και ακάθαρτων υδάτων

Κοινές ενεργειακές υποδομές (πχ μονάδες συμπαραγωγής)

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων Εισηγείται τη θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων για την υιοθέτηση του οικολογικού χαρακτήρα, τόσο για τα πάρκα όσο και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτά, θεωρώντας τα ως απαραίτητη προϋπόθεση και καταλύτη για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Η ΚΕΕΕ παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου για περαιτέρω συνεργασία και διάλογο, με στόχο την ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε αρμονία με το περιβάλλον.