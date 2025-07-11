Γερμανία: Αναβλήθηκε η έγκριση δικαστών για το Ανώτατο Δικαστήριο – Εκνευρισμός για τη στάση Μερτς

Κυβερνητική κρίση στο Βερολίνο, καθώς η κυβέρνηση Μερτς απέτυχε να ορίσει νέους δικαστές για το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, προκαλώντας ευκνευρισμό στο SPD, με το οποίο συγκυβερνά, καθώς και στους Πράσινους και τους Αριστερούς.

Ο διορισμός τριών νέων δικαστών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας παραμένει προς το παρόν ανεπίλυτος.

Η ψηφοφορία στην Μπούντεσταγκ για τις θέσεις αυτές αναβλήθηκε μετά την αντίθεση της CDU/CSU στην υποψήφιο που είχε προτείνει το SPD.Η ψηφοφορία για τρεις νέους δικαστές για το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στην Μπούντεσταγκ ακυρώθηκε, όπως μεταδίδει η Tagesschau.

Τόσο το CDU/CSU όσο και το SPD καθώς και οι Πράσινοι είχαν ζητήσει την πλήρη αναβολή της ψηφοφορίας. Η πλειοψηφία των βουλευτών ψήφισε υπέρ της νέας ημερομηνίας ψηφοφορίας. Υπέρ ψήφισε και το Κόμμα της Αριστεράς, με μόνη αντίθεση το AfD, ενώ η πρόεδρος της Μπούντσεταγκ Γιούλια Κλόκνερ τάχθηκε υπέρ της μετάθεσης της ψηφοφορίας στην επόμενη τακτική σύνοδο της Μπούντεσταγκ - δηλαδή μετά τις θερινές διακοπές, τον Σεπτέμβριο.

Πώς φτάσαμε στην ακύρωση

Συνήθως η έγκριση των ανώτατων δικαστών από τη γερμανική Βουλή είναι μία τυπική υπόθεση. Ωστόσο η κατάσταση έχει πλέον γίνει πιο ρευστή. Για την έγκριση απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής. Πλέον, για να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, απαιτείται συνεργασία των δημοκρατικών κομμάτων του κέντρου (Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι) είτε με την επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική ακροδεξιά οργάνωση AfD είτε με τους Αριστερούς. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι αρνούνται τη σύμπραξη με τους Ακροδεξιούς και το γεγονός ότι μεγάλος μέρος των Χριστιανοδημοκρατών αρνείται τον διάλογο με την Αριστερά δεν θεωρούνταν δεδομένο ότι η σημερινή ψηφοφορία θα ολοκληρωνόταν με επιτυχία.

Μία υποψηφιότητα προτάθηκε από τους Χριστιανοδημοκράτες και δύο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Στην υποψηφιότητα των Χριστιανοδημοκρατών υπήρχε αμφιβολία αν θα την στήριζαν οι Αριστεροί, ωστόσο η AfD είχε δηλώσει θετική στάση (η ψηφοφορία είναι μυστική και με αυτό το επιχείρημα το CDU θα απέρριπτε τους ισχυρισμούς περί σύμπραξης). Στην πρώτη υποψηφιότητα του SPD υπήρχε η εκτίμηση για επίτευξη 2/3 των ψήφων.

Η δεύτερη υποψηφία του SPD Frauke Brosius-Gersdorf ήταν εν τέλει εκείνη που ανάγκασε την κυβέρνηση Μερτς να αναβάλλει τη ψηφοφορία. Μεγάλο μέρος των Χριστιανοδημοκρατών δήλωναν πώς θα την καταψήφιζαν. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη νομικός έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές ανοιχτά για κοινωνικά θέματα, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της άμβλωσης. Επιπλέον, προέκυψαν υποψίες για αντιγραφή στη διδακτορική της διατριβή. Ως εκ τούτου, το CDU ζήτησε αρχικά την αναβολή για τη δική της ψηφοφορία, προκαλώντας την οργή του κυβερνητικού της εταίρου SPD. Εν τέλει, αναβλήθηκαν και οι τρεις ψηφοφορίες.

Ο Μερτς δέχτηκε πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την ανάδειξη νέων δικαστών τόσο από τον κυβερνητικό του σύμμαχο SPD, όσο και από την κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο επικεφαλής της ΚΟ των Χριστιανοδημοκρατών Γενς Σπαν, ο οποίος απέτυχε να εξασφαλίσει την πειθαρχία των κομματικών του συνοδοιπόρων. Ο Σπαν βρίσκεται επίσης υπό πίεση λόγω κακοδιαχείρισης κρατικών κονδυλίων κατά την εποχή του Covid όταν και ήταν Υπουργός Υγείας.

Η σημερινή αποτυχία εκλογής νέων Ανωτάτων Δικαστών είναι η πρώτη μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης Μερτς. Μέχρι στιγμής ο καγκελάριος είχε αφοσιωθεί στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και κινούνταν πιο διακριτικά στα ζητήματα της εσωτερικής. Μένει να φανεί αν θα αλλάξει προσέγγιση μετά τη σημερινή αποτυχία.

Επίσης οι Χριστιανοδημοκράτες καλούνται να επανεξετάσουν το πώς θα προσεγγίσουν μακροπρόθεσμα το κόμμα της Αριστεράς, από τη στιγμή που θα εξαρτηθούν από εκείνη σε ψηφοφορίες όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.