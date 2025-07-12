ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σλοβακία: Ο Φίτσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
15:00 - 12 Ιουλ 2025

Σλοβακία: Ο Φίτσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σλοβακία θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας την Τρίτη (15/7), δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, εφόσον πρώτα καταλήξει σε συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της προτεινόμενης απαγόρευσης της εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στο μπλοκ.

Η Σλοβακία έχει μπλοκάρει τη δέσμη κυρώσεων λόγω των ανησυχιών της Μπρατισλάβα ότι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028 θα μπορούσε να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Η Σλοβακία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.

«Πρέπει να κερδίσουμε κάτι σε αυτόν τον αγώνα, αν και δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα 100-0», δήλωσε ο Φίτσο στους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας το Σάββατο. Τις δηλώσεις του μετέδωσε το Reuters. «Θέλουμε πολιτικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις από τους εταίρους και την Επιτροπή ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα παραμείνει μόνο στην πλάτη της Σλοβακίας».

«Θέλουμε να το επιλύσουμε αυτό μέχρι την Τρίτη, διότι οι εντάσεις αυξάνονται από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Είπε ότι μια συμφωνία για την απαγόρευση του φυσικού αερίου θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Σλοβακία θα άρει το μπλοκάρισμά της στη συμφωνία κυρώσεων όταν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Τρίτη. Σημείωσε ότι είχε μιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Πολωνίας τις τελευταίες ημέρες.

Είπε ότι οι συνομιλίες διερευνούσαν ένα ανώτατο όριο στα τέλη που θα πλήρωνε η Σλοβακία για εναλλακτικές οδούς προμήθειας.

Ο νέος γύρος κυρώσεων της ΕΕ, ο οποίος προτάθηκε τον περασμένο μήνα από την Επιτροπή, στοχεύει στα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια, τον τραπεζικό τομέα και τη στρατιωτική της βιομηχανία.

.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και Μεταναστευτικό «στριμώχνουν» την κυβέρνηση που αναζητά διέξοδο στον… Τσίπρα
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ και Μεταναστευτικό «στριμώχνουν» την κυβέρνηση που αναζητά διέξοδο στον… Τσίπρα

Διακοπές με τροχόσπιτο: 29.000 camper stops στην Ευρώπη, κανένα στην Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διακοπές με τροχόσπιτο: 29.000 camper stops στην Ευρώπη, κανένα στην Ελλάδα

Σάρωσε η ζήτηση για μετοχές κρυπτονομισμάτων στη Wall Street – Οι αποδόσεις για Bitcoin και Ethereum
Νομίσματα

Σάρωσε η ζήτηση για μετοχές κρυπτονομισμάτων στη Wall Street – Οι αποδόσεις για Bitcoin και Ethereum

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση
Ειδήσεις

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom
Ειδήσεις

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: «Παράθυρο» ελπίδας από Κατάρ και Μπέσεντ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο  

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ