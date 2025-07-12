Σλοβακία: Ο Φίτσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Σλοβακία θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας την Τρίτη (15/7), δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, εφόσον πρώτα καταλήξει σε συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της προτεινόμενης απαγόρευσης της εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στο μπλοκ.

Η Σλοβακία έχει μπλοκάρει τη δέσμη κυρώσεων λόγω των ανησυχιών της Μπρατισλάβα ότι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028 θα μπορούσε να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Η Σλοβακία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.

«Πρέπει να κερδίσουμε κάτι σε αυτόν τον αγώνα, αν και δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα 100-0», δήλωσε ο Φίτσο στους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας το Σάββατο. Τις δηλώσεις του μετέδωσε το Reuters. «Θέλουμε πολιτικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις από τους εταίρους και την Επιτροπή ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα παραμείνει μόνο στην πλάτη της Σλοβακίας».

«Θέλουμε να το επιλύσουμε αυτό μέχρι την Τρίτη, διότι οι εντάσεις αυξάνονται από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Είπε ότι μια συμφωνία για την απαγόρευση του φυσικού αερίου θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Σλοβακία θα άρει το μπλοκάρισμά της στη συμφωνία κυρώσεων όταν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Τρίτη. Σημείωσε ότι είχε μιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Πολωνίας τις τελευταίες ημέρες.

Είπε ότι οι συνομιλίες διερευνούσαν ένα ανώτατο όριο στα τέλη που θα πλήρωνε η Σλοβακία για εναλλακτικές οδούς προμήθειας.

Ο νέος γύρος κυρώσεων της ΕΕ, ο οποίος προτάθηκε τον περασμένο μήνα από την Επιτροπή, στοχεύει στα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια, τον τραπεζικό τομέα και τη στρατιωτική της βιομηχανία.

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