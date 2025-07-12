Επιμένει στα δασμολογικά χτυπήματα ο Τραμπ – Έτοιμη να επιβάλλει αντίμετρα η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ώρα της «αλήθειας» έφτασε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Σάββατο (12/7), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ προχώρησε στην ανακοίνωση δασμών 30% για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πέρα από την ΕΕ, ο Τραμπ επέβαλε την ίδια κλίμακα δασμών στο Μεξικό.

Οι Ευρωπαίοι ανέμεναν με αγωνία την απόφαση Τραμπ. Κατά βάση, η ΕΕ επεδίωκε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, με την οποία θα τη γλίτωνε από τα χειρότερα. Ο δασμός 30% είναι μεν μία μονομερή ενέργεια του Τραμπ κατά της Ευρώπης, ωστόσο η συγκεκριμένη κλίμακα δεν ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με δασμό ακόμη και στην κλίμακα του 50%. Φυσικά, ο δασμός είναι αρκετά παραπάνω από το 10% που στόχευε το μπλοκ της Ένωσης.

Στην επιστολή που έστειλε ο Τραμπ στην επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν μαζί της ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείματα. Υποστήριξε ωστόσο ότι για να προχωρήσει η συνεργασία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να γίνει πιο «δίκαιη και ισορροπημένη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέβαλλε δασμούς σε 23 επιπλέον εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλον, επιβλήθηκαν δασμοί από 20 έως 50% στον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία.

Αναμένονται ευρωπαϊκά αντίποινα

Ακολούθησε η άμεση αντίδραση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντίμετρων, αν χρειαστεί».

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρές εμπορικές εταιρικές σχέσεις παγκοσμίως».

Όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής τους δήλωσαν απογοητευμένοι από αυτήν την εξέλιξη, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα πώς είναι πρόθυμοι να συνεννοηθούν το ταχύτερο δυνατό για μία νέα γενική εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον με βελτιωμένους όρους. Σε όμοιο τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος πιέζει για δασμολογική αποκλιμάκωση υπό τον εύλογο φόβο οικονομικής ζημιάς. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σημερινό δασμολογικό σοκ υπάγεται στη διαπραγματευτική τακτική του Τραμπ.

Πλέον, εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει αντίμετρα, όπως εξάλλου προκύπτει από της δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αναμένεται να πλήξουν κατά κύριο λόγο πολιτείες που βρίσκονται υπό σταθερή επιρροή των Ρεπουμπλικανών, με την ελπίδα ότι θα ασκηθεί πίεση στον Τραμπ για χαλάρωση της στάσης του από το εσωτερικό του κόμματός του. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, η ΕΕ θα επιχειρήσει για πολλοστή φορά να βρει ένα κοινό πεδίο συννενόησης με τον απρόβλεπτο Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο στάδιο των ευρωπαϊκών αντιμέτρων συνολικού ύψους περίπου 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η ΕΕ είχε προηγουμένως αναστείλει λόγω των διαπραγματεύσεων, αναμένεται επίσης να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα.

Πάντως, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου άφησε να εννοηθεί, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, ότι θα επιβάλλει νέους υψηλότερους δασμούς, αν οι Ευρωπαίοι προχωρήσουν με αντίμετρα. Μένει λοιπόν να φανεί αν οι Ευρωπαίοι καταφέρουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους το ίδιο αποτελεσματικά, όπως τα κατάφεραν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», με τις αγορές να σημειώνουν ηχηρές ζημιές ως αποτέλεσμα αυτής του της κίνησης.

Τέλος, όσον αφορά τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι εκείνες θα είναι δευτερογενείς και πιο ήπιες, καθώς δεν εξαρτάται τόσο έντονα από τις ΗΠΑ, όπως άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες (π.χ. η Γερμανία και η Ιρλανδία). Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μεγάλο δασμολογικό σοκ του Τραμπ τον Απρίλιο η κυβέρνηση είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και κατά των λογικών οικονομικού προστατευτισμού.