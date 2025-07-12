ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιμένει στα δασμολογικά χτυπήματα ο Τραμπ – Έτοιμη να επιβάλλει αντίμετρα η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ειδήσεις
20:22 - 12 Ιουλ 2025

Επιμένει στα δασμολογικά χτυπήματα ο Τραμπ – Έτοιμη να επιβάλλει αντίμετρα η Ευρωπαϊκή Ένωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ώρα της «αλήθειας» έφτασε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Σάββατο (12/7), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ προχώρησε στην ανακοίνωση δασμών 30% για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πέρα από την ΕΕ, ο Τραμπ επέβαλε την ίδια κλίμακα δασμών στο Μεξικό.

Οι Ευρωπαίοι ανέμεναν με αγωνία την απόφαση Τραμπ. Κατά βάση, η ΕΕ επεδίωκε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, με την οποία θα τη γλίτωνε από τα χειρότερα. Ο δασμός 30% είναι μεν μία μονομερή ενέργεια του Τραμπ κατά της Ευρώπης, ωστόσο η συγκεκριμένη κλίμακα δεν ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με δασμό ακόμη και στην κλίμακα του 50%. Φυσικά, ο δασμός είναι αρκετά παραπάνω από το 10% που στόχευε το μπλοκ της Ένωσης.

Στην επιστολή που έστειλε ο Τραμπ στην επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν μαζί της ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείματα. Υποστήριξε ωστόσο ότι για να προχωρήσει η συνεργασία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να γίνει πιο «δίκαιη και ισορροπημένη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέβαλλε δασμούς σε 23 επιπλέον εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλον, επιβλήθηκαν δασμοί από 20 έως 50% στον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία.

Αναμένονται ευρωπαϊκά αντίποινα

Ακολούθησε η άμεση αντίδραση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντίμετρων, αν χρειαστεί».

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρές εμπορικές εταιρικές σχέσεις παγκοσμίως».

Όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής τους δήλωσαν απογοητευμένοι από αυτήν την εξέλιξη, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα πώς είναι πρόθυμοι να συνεννοηθούν το ταχύτερο δυνατό για μία νέα γενική εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον με βελτιωμένους όρους. Σε όμοιο τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος πιέζει για δασμολογική αποκλιμάκωση υπό τον εύλογο φόβο οικονομικής ζημιάς. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σημερινό δασμολογικό σοκ υπάγεται στη διαπραγματευτική τακτική του Τραμπ.

Πλέον, εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει αντίμετρα, όπως εξάλλου προκύπτει από της δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αναμένεται να πλήξουν κατά κύριο λόγο πολιτείες που βρίσκονται υπό σταθερή επιρροή των Ρεπουμπλικανών, με την ελπίδα ότι θα ασκηθεί πίεση στον Τραμπ για χαλάρωση της στάσης του από το εσωτερικό του κόμματός του. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, η ΕΕ θα επιχειρήσει για πολλοστή φορά να βρει ένα κοινό πεδίο συννενόησης με τον απρόβλεπτο Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο στάδιο των ευρωπαϊκών αντιμέτρων συνολικού ύψους περίπου 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η ΕΕ είχε προηγουμένως αναστείλει λόγω των διαπραγματεύσεων, αναμένεται επίσης να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα.

Πάντως, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου άφησε να εννοηθεί, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, ότι θα επιβάλλει νέους υψηλότερους δασμούς, αν οι Ευρωπαίοι προχωρήσουν με αντίμετρα. Μένει λοιπόν να φανεί αν οι Ευρωπαίοι καταφέρουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους το ίδιο αποτελεσματικά, όπως τα κατάφεραν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», με τις αγορές να σημειώνουν ηχηρές ζημιές ως αποτέλεσμα αυτής του της κίνησης.

Τέλος, όσον αφορά τις συνέπειες για την ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι εκείνες θα είναι δευτερογενείς και πιο ήπιες, καθώς δεν εξαρτάται τόσο έντονα από τις ΗΠΑ, όπως άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες (π.χ. η Γερμανία και η Ιρλανδία). Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μεγάλο δασμολογικό σοκ του Τραμπ τον Απρίλιο η κυβέρνηση είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και κατά των λογικών οικονομικού προστατευτισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2025 - 21:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Αύξηση υπερωριών στον τουρισμό κατά 1000% χάρη στη ψηφιακή κάρτα εργασίας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αύξηση υπερωριών στον τουρισμό κατά 1000% χάρη στη ψηφιακή κάρτα εργασίας

Γερμανία: Κυβερνητική κρίση ελέω αδυναμίας ανάδειξης νέων δικαστών – Τα βλέμματα στραμμένα στον Μερτς
Ειδήσεις

Γερμανία: Κυβερνητική κρίση ελέω αδυναμίας ανάδειξης νέων δικαστών – Τα βλέμματα στραμμένα στον Μερτς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο
Εμπορεύματα

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ