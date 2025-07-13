Iράν: O πρόεδρος της χώρας τραυματίστηκε από ισραηλινή επιδρομή στις 16 Ιουνίου

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φαίνεται ότι ξέφυγε κυριολεκτικά από θαύμα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο, όπως μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στις 16 Ιουνίου, τρεις μέρες μετά την έναρξη των μαχητικών επιχειρήσεων, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν κτίριο όπου συνεδρίαζε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση και τραυματισμούς στο προεδρικό περιβάλλον .

Συνολικά έξι βλήματα, είτε βόμβες είτε ρουκέτες, χτύπησαν τις εισόδους και τις εξόδους του κτιρίου, μια τακτική που περιγράφεται ως όμοια με αυτήν που σχολιάστηκε κατά την ισραηλινή επίθεση για την εξόντωση του ηγέτη της Hezbollah, Χάσαν Νασράλα . Η επίθεση είχε ως προφανή στόχο την αποκοπή διαφυγής και την ελάττωση της ροής αέρα, γεγονός που έδειξε εντυπωσιακή ακρίβεια στρατηγικού χαρακτήρα.

Μετά την έκρηξη, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην χαμηλότερη στάθμη του κτιρίου, ενώ οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση—μεταξύ των οποίων, ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Φαλιμπάφ και ο επικεφαλής της δικαιοσύνης Ετζί—κατάφεραν να διαφύγουν μέσω μιας έκτακτης εξόδου που είχε ετοιμαστεί εκ των προτέρων . Ωστόσο, κατά τη διαφυγή υπέστησαν τραυματισμούς, με τον ίδιο τον πρόεδρο να φέρει ελαφριά τραύματα στα πόδια .

Σε πρόσφατη συνέντευξη στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο Πεζεσκιάν κατήγγειλε ότι το πλήγμα είχε στόχο προσωπικά αυτόν και ότι η ακρίβεια της επίθεσης - παρόμοια με τις προηγούμενες επιχειρήσεις για κατάργηση υψηλόβαθμων στελεχών - υποδηλώνει πιθανή διαρροή πληροφοριών από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν προς το Ισραήλ . Το Fars σχολίασε ότι ο ισραηλινός σχεδιασμός ήταν «τύπου Νασράλα», προτείνοντας πως η δολοφονική απόπειρα απομακρύνθηκε εντυπωσιακά τις τελευταίες στιγμές των εκρηκτικών γεγονότων .

Παρά την κρισιμότητα της υπόθεσης, οι Ισραηλινές αρχές δεν έχουν επίσημα σχολιάσει τις καταγγελίες, ενώ παρόμοιες επιθέσεις κατά Ιρανών αξιωματούχων και επιστημόνων πυρηνικής ενέργειας έχουν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Πεζεσκιάν και άλλα μέσα ως μέρος της στρατηγικής της ισραηλινής Άμυνας .

Η αποκάλυψη αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις για την περιοχή. Αν η Ισραηλινή πλευρά όντως στόχευε συγκεκριμένα τον αντίπαλο πρόεδρο, τότε ενδέχεται να μιλάμε για σοβαρή κλιμάκωση σε επίπεδο πολιτικής δολοφονίας. Ο Ιρανός πρόεδρος, παρόλο που περιέγραψε τον κίνδυνο, εμφανίστηκε αισιόδοξος στο ενδεχόμενο επανέναρξης πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, επιφυλασσόμενος όμως για την αξιοπιστία των αμερικανικών διαβεβαιώσεων στο μέλλον .

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τα κρατικά μέσα του Ιράν καταδεικνύουν πως ένας υψηλά ιστάμενος ηγέτης της χώρας, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ήταν εν δυνάμει στόχος δολοφονικής επιχείρησης, γεγονός πρωτοφανές τόσο για το πολιτικό του προφίλ όσο και για την κλίμακα των επιχειρήσεων. Η χρήση της μεθόδου αποκλεισμού εξόδων και του συστήματος αντιδράσεων μέσω έκτακτης εξόδου δείχνει στρατιωτική ακρίβεια και προετοιμασία.