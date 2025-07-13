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Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Εξωραΐζει το κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός εν μέσω σκανδάλων και απευθείας αναθέσεων
Πολιτική
13:15 - 13 Ιουλ 2025

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Εξωραΐζει το κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός εν μέσω σκανδάλων και απευθείας αναθέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Open την Κυριακή 13/7 το πρωί.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με την εικόνα του κράτους δικαίου, σημειώνοντας πως: «Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξωραΐσει την εικόνα του κράτους δικαίου, την ώρα που η χώρα διασύρεται από συνεχή σκάνδαλα και το πάρτι απευθείας αναθέσεων».

Αιχμές για σπατάλη δημοσίου χρήματος και πελατειακές σχέσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε εκτενή αναφορά στο καθεστώς απευθείας αναθέσεων, το οποίο –όπως είπε– έχει εκτοξευθεί επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επεσήμανε:

  • 12 δισ. ευρώ διατέθηκαν μέσω απευθείας αναθέσεων την περίοδο 2020–2024.
  • Συνολικά οι σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της πανδημίας, ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέκρουσε τροπολογία του ΠΑΣΟΚ η οποία προέβλεπε:

  • Μείωση του ποσοστού απευθείας αναθέσεων στο 5% για κάθε αρχή.
  • Επαναφορά των ορίων των 60.000 ευρώ (από 30.000) και 30.000 ευρώ (από 20.000).

«Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση. Θέλει να διατηρήσει ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μεταναστευτικό: «Η κυβέρνηση πιάστηκε ξανά στον ύπνο»

Σχετικά με την αύξηση μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, ο Κώστας Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ολιγωρία και έλλειψη στρατηγικής:

«Η αυξημένη ροή δεν ξεκίνησε χθες. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει. Πιάστηκαν στον ύπνο, όπως συνήθως».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για αδιέξοδες πολιτικές στο άσυλο, αναφέροντας ότι το «πάγωμα» των αιτήσεων είναι αντισυνταγματικό, ατελέσφορο και αντίθετο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επίσπευση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, ώστε να επιστρέφονται άμεσα όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.

Σφοδρή κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης και την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, τονίζοντας:

«Είναι σοβαρή στάση μιας κυβέρνησης να περιμένει την αντιπολίτευση; Δεν έχουν δική τους άποψη για τη δικογραφία;».

Απαντώντας στις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου, που υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει στείλει 5.000 δικογραφίες στην Εισαγγελία, ο Τσουκαλάς απάντησε:

«Αν έχει σταλεί φάκελος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από υπουργό, να το δούμε. Αλλιώς λένε ψέματα. Δεν έστειλαν ούτε έναν φάκελο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιαστεί ως επισπεύδουσα, ενώ στην πραγματικότητα έβαζε εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς δεν άφησε ασχολίαστες και τις επιθέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, κατά του ΠΑΣΟΚ:

«Έχει χάσει κάθε αξιοπιστία και έχει αναλάβει να βουτήξει την πολιτική ζωή στον βούρκο. Δεν θα τον ακολουθήσουμε».

Ολοκληρώνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι το κόμμα του θα επιμείνει στην ανάγκη διαφάνειας, θεσμικών εγγυήσεων και λογοδοσίας, απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως υποστήριξε, επιδιώκει τη συγκάλυψη και την αναπαραγωγή ενός πελατειακού συστήματος εξουσίας.

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