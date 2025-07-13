Ιστορική συμφωνία για τη Νέα Καληδονία: Δημιουργείται νέο κράτος εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σε μια εξέλιξη-ορόσημο για τη γεωπολιτική του Ειρηνικού και τη μετα-αποικιακή πολιτική της Γαλλίας, η κυβέρνηση του Παρισιού και οι ηγέτες της Νέας Καληδονίας ανακοίνωσαν ιστορική συμφωνία για την ανακήρυξη του αρχιπελάγους ως ξεχωριστού «Κράτους της Νέας Καληδονίας» εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο, έρχεται ως αποτέλεσμα πολύμηνων διαβουλεύσεων και έντονων πολιτικών ζυμώσεων, σε συνέχεια των κοινωνικών αναταραχών και των αιματηρών επεισοδίων του 2024. Η Νέα Καληδονία, μια γαλλική κτήση από τον 19ο αιώνα, βαδίζει πλέον σε έναν νέο δρόμο αυτοπροσδιορισμού εντός της Γαλλικής Ένωσης, χωρίς να αποσπάται πλήρως από την κυριαρχία του Παρισιού.

«Ένα Κράτος της Νέας Καληδονίας εντός της Δημοκρατίας: είναι ένα στοίχημα εμπιστοσύνης», έγραψε ο πρόεδρος Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «ιστορική» και καλώντας σε ειρηνική συνύπαρξη και ανάπτυξη.

Τι προβλέπει η νέα συμφωνία

Η συμφωνία περιλαμβάνει:

Θεσμική ενίσχυση της αυτονομίας, με τη Νέα Καληδονία να αποκτά το δικό της καθεστώς στο γαλλικό Σύνταγμα.

Διπλή υπηκοότητα για τους κατοίκους: γαλλική και καληδονιακή.

Διατήρηση της γαλλικής κυριαρχίας, αλλά με σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

Αναγνώριση του νέου κράτους σε διεθνές επίπεδο, χωρίς πλήρη ανεξαρτησία.

Οικονομική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο την ενίσχυση της βιομηχανίας νικελίου -βασικού εξαγώγιμου προϊόντος.

Ρυθμίσεις για το εκλογικό σώμα, με δικαίωμα ψήφου μόνο για όσους έχουν μόνιμη κατοικία τουλάχιστον 10 χρόνια στο νησί – μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί η πληθυσμιακή επίδραση των μη αυτόχθονων.

Το ιστορικό πλαίσιο και η αναταραχή του 2024

Η νέα πολιτική πραγματικότητα έρχεται έπειτα από τρεις διαδοχικές αποτυχημένες απόπειρες ανεξαρτησίας μέσω δημοψηφισμάτων (2018, 2020 και 2021), με το τελευταίο να έχει αμφισβητηθεί λόγω μαζικού μποϊκοτάζ από τους Κανακ, τους αυτόχθονες του νησιού.

Η πολιτική κρίση κορυφώθηκε τον Μάιο του 2024, όταν η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου χιλιάδες νεοφερμένοι κάτοικοι. Η πρόταση προκάλεσε οργή και ένταση, με τους Κανακ να καταγγέλλουν «δημογραφική αλλοίωση» και απώλεια των ελπίδων για ανεξαρτησία. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν είχαν βαρύ απολογισμό: 14 νεκρούς και ζημιές ύψους 2 δισ. ευρώ – περίπου το 10% του ΑΕΠ του νησιού.

Η επόμενη μέρα: Κοινοβουλευτική έγκριση και δημοψήφισμα

Η συμφωνία προβλέπει ότι το νέο πολιτειακό καθεστώς θα πρέπει να εγκριθεί από τη γαλλική Βουλή και Γερουσία εντός του τελευταίου τριμήνου του 2025. Στη συνέχεια, το 2026 θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στη Νέα Καληδονία για την τελική επικύρωσή του από τον τοπικό πληθυσμό.

Ο υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών, Μανουέλ Βαλς, έκανε λόγο για «έξυπνο συμβιβασμό» που διατηρεί τους δεσμούς με τη Γαλλία αλλά ενισχύει τη τοπική κυριαρχία και αυτοδιάθεση. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού μίλησε για συμφωνία ιστορικής σημασίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι αποτελεί θεμέλιο για βιώσιμη ειρήνη και περιφερειακή σταθερότητα στον Ειρηνικό.

Η Νέα Καληδονία, με πληθυσμό 270.000 κατοίκων και στρατηγική θέση στον Νότιο Ειρηνικό, αποτελεί κρίσιμο γεωπολιτικό κρίκο για τη Γαλλία, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της σε μια περιοχή αυξανόμενου ενδιαφέροντος για Κίνα και ΗΠΑ.

Η νέα συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μοντέλο μετα-αποικιακής διακυβέρνησης, αν εφαρμοστεί με σεβασμό στους αυτόχθονες πληθυσμούς, εξισορροπώντας την ανάγκη για ενότητα με τις επιδιώξεις αυτοπροσδιορισμού.