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Η Ζιζέλ Πελικό χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία
Ειδήσεις
13:50 - 14 Ιουλ 2025

Η Ζιζέλ Πελικό χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής τιμήθηκε η Ζιζέλ Πελικό, η υπόθεση της οποίας είχε συγκλονίσει τη γαλλική κοινωνία, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.  

Με αφορμή την εθνική εορτή της Γαλλίας την Κυριακή (13/7), η Πελικό, καθώς επίσης και 589 ακόμη άτομα, τιμήθηκαν με την κορυφαία διάκριση της χώρας.

Η Ζιζέλ Πελικό έγινε σύμβολο, αφού επέμεινε να διεξαχθεί δημόσια η δίκη για τους βιασμούς που είχε υποστεί από το σύζυγό της και άλλους άνδρες, ενώ ήταν ναρκωμένη. «Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε εμείς, αλλά αυτοί», έλεγε χαρακτηριστικά για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, ενώ είχε ήδη παραιτηθεί από το δικαίωμα της στην ανωνυμία.

Η ετυμηγορία της δίκης, την οποία παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, είχε ως αποτέλεσμα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον σύζυγο, ο οποίος ομολόγησε ότι νάρκωνε τη Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης, σχεδόν για μια δεκαετία.

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