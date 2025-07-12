ΗΠΑ: Στρώνεται το έδαφος για κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Συγκρατημένη αισιοδοξία στο δυτικό μπλοκ

Ένα διακομματικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ που θα πλήξει τη Ρωσία με κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα να ξεκινήσει καλόπιστες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, κέρδισε δυναμική αυτή την εβδομάδα στο Κογκρέσο, αλλά δεν έχει ακόμη την προεδρική ώθηση που χρειάζεται για να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

Πλέον, οι υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, οι οποίοι επί μήνες ήλπιζαν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ρίξει το βάρος του πίσω από το νομοσχέδιο, περιμένουν με αγωνία αυτό που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα είναι μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα (14/7), όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ, ο οποίος ορκίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να τερματίσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει η σχεδιαζόμενη ανακοίνωσή του, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει απογοητευτεί όλο και περισσότερο και δημοσίως από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω της απροθυμίας του να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός και του αυξανόμενου αριθμού των νεκρών αμάχων από τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ ενέκρινε αποστολή όπλων στην Ουκρανία – Κινητικότητα στη Γερουσία

Την περασμένη Τρίτη (8/7), ο Τραμπ ενέκρινε την αποστολή αμερικανικών αμυντικών όπλων στην Ουκρανία. Δύο ημέρες αργότερα, ήρθε πιο κοντά από ποτέ στην έγκριση του νομοσχεδίου για τις κυρώσεις, αν και δεν έχει ακόμη υπογράψει το κείμενο της νομοθεσίας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις σκέψεις του.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η Γερουσία θα μπορούσε να ψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό το μήνα.

Ο Μάικ Τζόνσον, ο κορυφαίος Ρεπουμπλικανός της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε όμοια αισιοδοξία, ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπαν κατ' ιδίαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι το νομοσχέδιο θα προχωρήσει άμεσα, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

«Η Γερουσία θα προχωρήσει σύντομα σε ένα σκληρό νομοσχέδιο κυρώσεων - όχι μόνο κατά της Ρωσίας - αλλά και κατά χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα τα οποία χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν», έγραψε ο Γκράχαμ στο Χ την Τρίτη.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν σαφές αν ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να πιέσει για διπλωματία με τη Ρωσία. Και το εκτεταμένο δικαίωμα βέτο στις κυρώσεις που απαιτεί ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να καταστήσει το νομοσχέδιο περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό, αναγνωρίζουν ορισμένοι υποστηρικτές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ την Παρασκευή μετά τη δεύτερη προσωπική συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι συζητήθηκε «μια νέα ιδέα» την οποία θα μεταφέρει στον Τραμπ για περαιτέρω διαβουλεύσεις. Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτή η νέα ιδέα είναι - αυτή η νέα προσέγγιση δεν είναι κάτι που οδηγεί αυτόματα στην ειρήνη, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει την πόρτα σε μια πορεία», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Στρώνεται το έδαφος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το νομοσχέδιο, κύριοι υποστηρικτές του οποίου είναι ο Γκράχαμ και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, θα επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε διάφορα ρωσικά πρόσωπα, κυβερνητικούς φορείς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Θα τιμωρούσε επίσης άλλες χώρες που συναλλάσσονται με τη Μόσχα, επιβάλλοντας δασμούς 500% στα έθνη που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο και άλλες εξαγωγές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα παροτρύνει τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα για να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ως βήμα προς την επίτευξη του τέλους του πολέμου, που είναι πλέον 40 μηνών.

Οι εργασίες για το νομοσχέδιο έχουν επιταχυνθεί την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις σκέψεις του Τραμπ δήλωσε ότι το κείμενο χρειάζεται ακόμη δουλειά. Η τρέχουσα εκδοχή, είπε το πρόσωπο αυτό, δεν δίνει στον πρόεδρο αρκετή ευελιξία για να υλοποιήσει την ατζέντα της εξωτερικής του πολιτικής ανεξάρτητα από το Κογκρέσο.

Αλλά επανέλαβε επίσης την απογοήτευση του Τραμπ για την απροθυμία της Μόσχας να είναι πιο ευέλικτη και είπε ότι οι Αμερικανοί είχαν πει στους Ρώσους πριν από εβδομάδες ότι ένα νομοσχέδιο για τις κυρώσεις θα μπορούσε κάλλιστα να περάσει.

Ο Λευκός Οίκος συνεργαζόταν με το Κογκρέσο και τους υποστηρικτές του νομοσχεδίου για να διασφαλίσει ότι αυτό θα αποτελέσει «ενίσχυση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου», πρόσθεσε το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα άτομο με γνώση της διαδικασίας σύνταξης του νομοσχεδίου δήλωσε ότι το προσωπικό του Κογκρέσου διευθετούσε τεχνικά ζητήματα τις τελευταίες ημέρες, όπως το πώς θα εμποδίσει τις όποιες κυρώσεις να επηρεάσουν τις λειτουργίες της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα.

Το νωρίτερο στις 21 Ιουλίου προς ψήφιση το νομοσχέδιο

Εκπρόσωπος του Γκράχαμ δήλωσε στο Ρόιτερς ότι το νομοσχέδιο πιθανότατα δεν θα έρθει προς ψήφιση πριν από την εβδομάδα της 21ης Ιουλίου το νωρίτερο, λόγω άλλων νομοθετικών προτεραιοτήτων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα πρέπει να ψηφίσει επί του μέτρου, φεύγει για τις διακοπές του Αυγούστου σε δύο εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος για το βήμα είναι πολύτιμος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν ένα αίτημα του Τραμπ για περικοπή δαπανών ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξωτερική βοήθεια και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση - το οποίο πέρασε από τη Βουλή και βρίσκεται επί του παρόντος στη Γερουσία - επιστρέψει στη Βουλή μετά από τυχόν αλλαγές.

Ορισμένοι υποστηρικτές του νομοσχεδίου αναγνωρίζουν ότι η νομοθεσία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομένου ότι ο Τραμπ θα έχει ευρεία εξουσία να ασκήσει βέτο στις κυρώσεις και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε απλώς να εκδώσει κυρώσεις από τον εκτελεστικό κλάδο, αν το επιθυμεί.

«Ο πρόεδρος έχει ήδη όλες αυτές τις εξουσίες», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικανός υπάλληλος της Γερουσίας.