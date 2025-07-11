ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πράσινο φως» από τον Τραμπ για παροχή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία – Ο λογαριασμός στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
17:32 - 11 Ιουλ 2025

«Πράσινο φως» από τον Τραμπ για παροχή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία – Ο λογαριασμός στο ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (11/7) ότι θα στείλει όπλα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμυνας Patriot, για την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ.    

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι σε μια νέα συμφωνία, «θα στείλουμε Patriot στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ θα τα διανείμει», προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ θα πληρώσει για τα όπλα. Ότι δηλαδή θα αγοράσει τα όπλα από τις ΗΠΑ για να τα δώσει στην Ουκρανία. Ακόμη κι έτσι, πάντως, πρόκειται για αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου που προεκλογικά είχε εξαγγείλλει ότι οι ΗΠΑ δεν θα στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Αποδείχθηκε, όμως, ότι η εκεχειρία που είχε υποσχεθεί δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση με συνομιλητή τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η νέα ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «θετικό διάλογο» με τον Τραμπ σχετικά με τη διασφάλιση της έγκαιρης άφιξης των όπλων. Είπε ότι είχε ζητήσει 10 συστήματα Patriot μετά την αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι συστοιχίες Patriot ανιχνεύουν και αναχαιτίζουν τους επερχόμενους πυραύλους και θεωρούνται ένα από τα καλύτερα συστήματα αεράμυνας στον κόσμο.

Μιλώντας στη Ρώμη την Πέμπτη, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να πληρώσει για δύο από τα Patriots και η Νορβηγία για ένα, ενώ και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι είναι επίσης έτοιμοι να βοηθήσουν.

Η σχέση Τραμπ - Πούτιν

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν «ευτυχής» που δεν είχε σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου και έκτοτε παραπονέθηκε ότι η "πολύ καλή" στάση του Πούτιν αποδείχθηκε ανούσια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο NBC News, ο Τραμπ είπε ότι θα κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα (14/7), αλλά δεν είπε τι θα αφορά. Είπε ότι «το ΝΑΤΟ θα επιστρέψει το πλήρες κόστος» για τα όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτείται από τις εισφορές των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι είχε παροτρύνει χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία να παραδώσουν ορισμένες από τις υπάρχουσες συστοιχίες Patriot, καθώς θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ουκρανία ταχύτερα.

«Συνεχίσαμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να παρέχουν αυτά τα όπλα... αφού τα έχουν στα αποθέματά τους, τότε μπορούμε να συνάψουμε οικονομικές συμφωνίες... όπου μπορούν να αγοράσουν τα ανταλλακτικά».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σταμάτησε ορισμένες αποστολές κρίσιμων όπλων την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχίες στο Κίεβο ότι η αεράμυνά του θα μπορούσε να εξαντληθεί μέσα σε λίγους μήνες. Μεταξύ των εξοπλισμών που αναφέρθηκε ότι τέθηκαν σε παύση ήταν πύραυλοι αναχαίτισης Patriot και βλήματα πυροβολικού ακριβείας.

Στη συνέχεια, καθώς η Ουκρανία σφυροκοπήθηκε από αριθμό ρεκόρ επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα σταλούν περισσότερα όπλα: «Πρέπει να... Χτυπιούνται πολύ σκληρά τώρα».

Ο Ζελένσκι είχε απευθύνει έκκληση να συνεχιστούν οι αποστολές, περιγράφοντας τα συστήματα Patriot ως «πραγματικούς προστάτες της ζωής».

Την Τρίτη το βράδυ, η Ουκρανία δέχθηκε το ρεκόρ των 728 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ήθελε να αυξήσει τον αριθμό σε 1.000.

Τον Ιούνιο σημειώθηκαν οι υψηλότερες μηνιαίες απώλειες μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια, με 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 τραυματίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 17:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DBRS - Δασμοί Τραμπ και επιπτώσεις στην Ευρώπη: Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Ειδήσεις

DBRS - Δασμοί Τραμπ και επιπτώσεις στην Ευρώπη: Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο

Προς εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street μετά τους νέους δασμούς Τραμπ
Χρηματιστήρια

Προς εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street μετά τους νέους δασμούς Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων
Ειδήσεις

Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ
Ειδήσεις

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ