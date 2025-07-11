«Πράσινο φως» από τον Τραμπ για παροχή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία – Ο λογαριασμός στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (11/7) ότι θα στείλει όπλα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμυνας Patriot, για την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι σε μια νέα συμφωνία, «θα στείλουμε Patriot στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ θα τα διανείμει», προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ θα πληρώσει για τα όπλα. Ότι δηλαδή θα αγοράσει τα όπλα από τις ΗΠΑ για να τα δώσει στην Ουκρανία. Ακόμη κι έτσι, πάντως, πρόκειται για αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου που προεκλογικά είχε εξαγγείλλει ότι οι ΗΠΑ δεν θα στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Αποδείχθηκε, όμως, ότι η εκεχειρία που είχε υποσχεθεί δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση με συνομιλητή τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η νέα ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «θετικό διάλογο» με τον Τραμπ σχετικά με τη διασφάλιση της έγκαιρης άφιξης των όπλων. Είπε ότι είχε ζητήσει 10 συστήματα Patriot μετά την αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι συστοιχίες Patriot ανιχνεύουν και αναχαιτίζουν τους επερχόμενους πυραύλους και θεωρούνται ένα από τα καλύτερα συστήματα αεράμυνας στον κόσμο.

Μιλώντας στη Ρώμη την Πέμπτη, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να πληρώσει για δύο από τα Patriots και η Νορβηγία για ένα, ενώ και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι είναι επίσης έτοιμοι να βοηθήσουν.

Η σχέση Τραμπ - Πούτιν

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν «ευτυχής» που δεν είχε σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου και έκτοτε παραπονέθηκε ότι η "πολύ καλή" στάση του Πούτιν αποδείχθηκε ανούσια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο NBC News, ο Τραμπ είπε ότι θα κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα (14/7), αλλά δεν είπε τι θα αφορά. Είπε ότι «το ΝΑΤΟ θα επιστρέψει το πλήρες κόστος» για τα όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ χρηματοδοτείται από τις εισφορές των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι είχε παροτρύνει χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία να παραδώσουν ορισμένες από τις υπάρχουσες συστοιχίες Patriot, καθώς θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ουκρανία ταχύτερα.

«Συνεχίσαμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να παρέχουν αυτά τα όπλα... αφού τα έχουν στα αποθέματά τους, τότε μπορούμε να συνάψουμε οικονομικές συμφωνίες... όπου μπορούν να αγοράσουν τα ανταλλακτικά».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σταμάτησε ορισμένες αποστολές κρίσιμων όπλων την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχίες στο Κίεβο ότι η αεράμυνά του θα μπορούσε να εξαντληθεί μέσα σε λίγους μήνες. Μεταξύ των εξοπλισμών που αναφέρθηκε ότι τέθηκαν σε παύση ήταν πύραυλοι αναχαίτισης Patriot και βλήματα πυροβολικού ακριβείας.

Στη συνέχεια, καθώς η Ουκρανία σφυροκοπήθηκε από αριθμό ρεκόρ επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα σταλούν περισσότερα όπλα: «Πρέπει να... Χτυπιούνται πολύ σκληρά τώρα».

Ο Ζελένσκι είχε απευθύνει έκκληση να συνεχιστούν οι αποστολές, περιγράφοντας τα συστήματα Patriot ως «πραγματικούς προστάτες της ζωής».

Την Τρίτη το βράδυ, η Ουκρανία δέχθηκε το ρεκόρ των 728 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ήθελε να αυξήσει τον αριθμό σε 1.000.

Τον Ιούνιο σημειώθηκαν οι υψηλότερες μηνιαίες απώλειες μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια, με 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 τραυματίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.