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Βουλή: Την Τετάρτη 16/7 στην Ολομέλεια ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας
Οικονομία
16:57 - 15 Ιουλ 2025

Βουλή: Την Τετάρτη 16/7 στην Ολομέλεια ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Τετάρτη 16 Ιουλίου, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας». Το σχέδιο νόμου συγκεντρώνει, κωδικοποιεί και εντάσσει σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο όλες τις επιμέρους διατάξεις που σχετίζονται με τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, όπως το περιουσιολόγιο ακινήτων, το σύστημα αντικειμενικών αξιών, ο ΕΝΦΙΑ, οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, καθώς και οι φόροι επί των κερδών από τυχερά παίγνια.

Παράλληλα, ενσωματώνονται και διατάξεις σχετικών νόμων που είχαν κατά καιρούς ενταχθεί σε άλλα νομοθετήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται και ειδικές ρυθμίσεις, όπως οι αγροτικές απαλλαγές από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων και η απαλλαγή αγοράς ακινήτων στη Θράκη.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το σχέδιο νόμου υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του Κώδικα, έκανε λόγο για μία αναγκαία και θετική εξέλιξη που διασφαλίζει τη νομική ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών. «Η κωδικοποίηση μιας τόσο σύνθετης φορολογίας, που έχει αναπτυχθεί σταδιακά από το 1950 και μετά, είναι ένδειξη προστασίας του πολίτη και του επαγγελματία, ενώ παράλληλα αποπνέει ένα μήνυμα σταθερότητας προς την επενδυτική κοινότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αποσπασματικά και ξεπερασμένα νομοθετικά εργαλεία.

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής Θεόδωρος Καράογλου σημείωσε πως η χώρα χρειάζεται ένα λειτουργικό και απλό φορολογικό πλαίσιο, καταγγέλλοντας ότι η γραφειοκρατία και η πολυνομία ταλαιπωρούν τους πολίτες εδώ και δεκαετίες.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος χαρακτήρισε την κωδικοποίηση άρτια, ωστόσο έθεσε ζήτημα για τις υφιστάμενες ανισότητες στη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο για τις αντικειμενικές αξίες.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ειδικός αγορητής Χαράλαμπος Μαμουλάκης επισήμανε ότι το θέμα της κωδικοποίησης της φορολογίας περιουσίας είναι βαθιά πολιτικό, καθώς σχετίζεται με την έννοια της ιδιοκτησίας και τις ανισότητες στην κατανομή της. Υποστήριξε πως η κωδικοποίηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή τεχνική αναδιάταξη, αλλά να συνοδευτεί με πολιτικές που θα διασφαλίζουν δίκαιη και ισόρροπη φορολογική μεταχείριση.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια εντός των επόμενων ημερών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη δημιουργία ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου φορολογίας περιουσίας, που να συνάδει με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

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