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Κάλλας: Το Ισραήλ να λάβει περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα
Ειδήσεις
16:59 - 15 Ιουλ 2025

Κάλλας: Το Ισραήλ να λάβει περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη (15/7) ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν για τρόπους επαλήθευσης των όρων μιας συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ για τις παραδόσεις βοήθειας.

«Βλέπουμε κάποια θετικά σημάδια όσον αφορά τα συνοριακά περάσματα, βλέπουμε κάποια θετικά σημάδια ότι ανακατασκευάζουν τις γραμμές ηλεκτροδότησης ... παρέχουν νερό, επίσης έρχονται περισσότερα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους κατά την είσοδό της σε μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. «Αλλά φυσικά πρέπει να δούμε περισσότερα για να δούμε πραγματική βελτίωση για τους ανθρώπους επί τόπου».

Η Κάλλας αναφερόταν σε μια συμφωνία που συνήψαν οι Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, βάσει της οποίας το Ισραήλ υπόσχεται να παραδώσει περισσότερα τρόφιμα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη Γάζα, όπου διεξάγει πόλεμο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, εκτός από το άνοιγμα περισσότερων σημείων εισόδου.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η συμφωνία ισχύει και απέκρουσε τις ερωτήσεις σχετικά με τις αναφερόμενες δολοφονίες Παλαιστινίων σε σταθμούς βοήθειας στη Γάζα, κατηγορώντας τη μαχητική οργάνωση Χαμάς ότι, όπως είπε, εκτρέπει τη βοήθεια.

Ο Σάαρ προέβλεψε επίσης ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα σταματήσουν να λαμβάνουν μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη.

Πράγματι, η Κάλλας αναμένεται να παρουσιάσει έναν κατάλογο επιλογών για την υποβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ, που κυμαίνονται από την αναστολή των εμπορικών σχέσεων μέχρι λιγότερες ανταλλαγές φοιτητών. Οι επιλογές αυτές ακολουθούν μια αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ, η οποία διαπίστωσε ότι το κράτος δεν ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές του υποχρεώσεις στη Γάζα, όπως αναφέρει το Politco.

Ακόμα κι έτσι, αρκετοί διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν τα κράτη είναι απίθανο να ασκήσουν σοβαρή πίεση για να ενεργοποιήσουν οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές.

Ωστόσο, οι υπουργοί υποσχέθηκαν να πιέσουν για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ της περασμένης εβδομάδας, καθώς και για τρόπους επαλήθευσης της πλήρους εφαρμογής της.

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