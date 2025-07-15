Wall Street: Ανοδικές τάσεις με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Σε μεικτό έδαφος βρίσκονται οι βασικοί δείκτες της Wall Street λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης (15/7), με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο, τα οποία επιβεβαίωσαν εν πολλοίς τις προσδοκίες της αγοράς και καθησύχασαν τις ανησυχίες σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών.

Πιο αναλυτικά, παρότι ο CPI αυξήθηκε, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν ήπια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους, ενώ η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου τόνωσε τη διάθεση για ρίσκο, μετά την είδηση ότι η Nvidia και η AMD θα ξεκινήσουν πάλι τις πωλήσεις μικροτσίπ στην Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 κινείται ανοδικά ενισχυόμενος κατά 0,27% στις 6.286,58 μονάδες, ο Nasdaq ανεβαίνει κατά 0,81% στις 20.806 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,26% στις 44.342,10 μονάδες.

Καταλύτης της ανοδικής τάσης είναι η μετοχή της Nvidia, η οποία ενισχύεται πάνω από 4%, μετά την ανακοίνωση ότι ελπίζει να επαναλάβει τις πωλήσεις του επεξεργαστή H20 στην Κίνα.

Σε άλλα νέα, οι μεγάλες τράπεζες προχωρούν σε μία σειρά ανακοινώσεων για τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η Wells Fargo υπερέβη τις προβλέψεις στα καθαρά κέρδη, αλλά η μείωση της εκτίμησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) έστειλε τη μετοχή της χαμηλότερα κατά 2%. Αντίστοιχα, η JPMorgan, αν και παρουσίασε καλύτερα του αναμενόμενου έσοδα από trading και επενδυτική τραπεζική, υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,3%.

Η Citigroup ξεχωρίζει, καθώς οι traders της πέτυχαν τα καλύτερα έσοδα β’ τριμήνου των τελευταίων πέντε ετών, αποκομίζοντας οφέλη από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών λόγω της αστάθειας που προκάλεσαν οι δασμοί. Τα έσοδα σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 20% στα 4,3 δισ. δολάρια, ενώ και τα έσοδα από μετοχές υπερέβησαν τις προβλέψεις.

Η BlackRock επίσης παρουσίασε εντυπωσιακές επιδόσεις, προσελκύοντας 46 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια και καταγράφοντας νέο ρεκόρ διαχείρισης assets στα 12,5 τρισ. δολάρια, παρά την αβεβαιότητα από τις πολιτικές δασμών του Τραμπ.

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η περίοδος αποτελεσμάτων θα δώσει νέα ώθηση στην ήδη ισχυρή αγορά μετοχών. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τα κέρδη του S&P 500 είναι συγκρατημένες, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση 4,3%, τη χαμηλότερη από το δ’ τρίμηνο του 2023.