ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ανοδικές τάσεις με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια
16:52 - 15 Ιουλ 2025

Wall Street: Ανοδικές τάσεις με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μεικτό έδαφος βρίσκονται οι βασικοί δείκτες της Wall Street λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης (15/7), με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο, τα οποία επιβεβαίωσαν εν πολλοίς τις προσδοκίες της αγοράς και καθησύχασαν τις ανησυχίες σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών.  

Πιο αναλυτικά, παρότι ο CPI αυξήθηκε, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν ήπια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους, ενώ η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου τόνωσε τη διάθεση για ρίσκο, μετά την είδηση ότι η Nvidia και η AMD θα ξεκινήσουν πάλι τις πωλήσεις μικροτσίπ στην Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 κινείται ανοδικά ενισχυόμενος κατά 0,27% στις 6.286,58 μονάδες, ο Nasdaq ανεβαίνει κατά 0,81% στις 20.806 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,26% στις 44.342,10 μονάδες.

Καταλύτης της ανοδικής τάσης είναι η μετοχή της Nvidia, η οποία ενισχύεται πάνω από 4%, μετά την ανακοίνωση ότι ελπίζει να επαναλάβει τις πωλήσεις του επεξεργαστή H20 στην Κίνα.

Σε άλλα νέα, οι μεγάλες τράπεζες προχωρούν σε μία σειρά ανακοινώσεων για τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Η Wells Fargo υπερέβη τις προβλέψεις στα καθαρά κέρδη, αλλά η μείωση της εκτίμησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) έστειλε τη μετοχή της χαμηλότερα κατά 2%. Αντίστοιχα, η JPMorgan, αν και παρουσίασε καλύτερα του αναμενόμενου έσοδα από trading και επενδυτική τραπεζική, υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,3%.

Η Citigroup ξεχωρίζει, καθώς οι traders της πέτυχαν τα καλύτερα έσοδα β’ τριμήνου των τελευταίων πέντε ετών, αποκομίζοντας οφέλη από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών λόγω της αστάθειας που προκάλεσαν οι δασμοί. Τα έσοδα σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 20% στα 4,3 δισ. δολάρια, ενώ και τα έσοδα από μετοχές υπερέβησαν τις προβλέψεις.

Η BlackRock επίσης παρουσίασε εντυπωσιακές επιδόσεις, προσελκύοντας 46 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια και καταγράφοντας νέο ρεκόρ διαχείρισης assets στα 12,5 τρισ. δολάρια, παρά την αβεβαιότητα από τις πολιτικές δασμών του Τραμπ.

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η περίοδος αποτελεσμάτων θα δώσει νέα ώθηση στην ήδη ισχυρή αγορά μετοχών. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τα κέρδη του S&P 500 είναι συγκρατημένες, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση 4,3%, τη χαμηλότερη από το δ’ τρίμηνο του 2023.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha Bank: Πάνω από 22.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δράσεις του IQonomy τη φετινή σχολική χρονιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Πάνω από 22.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δράσεις του IQonomy τη φετινή σχολική χρονιά

Ο «χάρτης» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού – Δύσκολη εξίσωση για Φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις

Ο «χάρτης» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού – Δύσκολη εξίσωση για Φον ντερ Λάιεν

Αντέχουν οι χρεωμένοι του ΝΑΤΟ τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες;
Ειδήσεις

Αντέχουν οι χρεωμένοι του ΝΑΤΟ τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν με πρώτο «θύμα» το πετρέλαιο
Ειδήσεις

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν με πρώτο «θύμα» το πετρέλαιο

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028
Ειδήσεις

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία
Ναυτιλία

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν με πρώτο «θύμα» το πετρέλαιο

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:05

ΗΠΑ: Τετραπλασιάστηκαν τα deals για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο β’ τρίμηνο

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 20:49

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 20:29

Πού τελειώνει το ράλι του Brent – Δύο σενάρια με φόντο τη Μέση Ανατολή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
06/08/2026 - 19:59

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

Ειδήσεις
06/08/2026 - 19:35

Αιγαίο: Αναβάθμιση προκλήσεων από την Άγκυρα – Μπαράζ παραβιάσεων και εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 19:24

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 18:54

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:46

ΕasyJet: Εξαγορά από την Apollo έναντι £5,7 δισ. με τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:33

DeepSeek: Αναζητά $8 δισ. βάζοντας πλώρη για αποτίμηση-ρεκόρ στα $74 δισ.

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:25

myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ