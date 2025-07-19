ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική εμμονή οδήγησε τον πληθωρισμό στο ρεύμα στο 23%

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ μέσω ανακοίνωσης του Υπεύθυνου ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη, κατηγορώντας την για εμμονές, που οδήγησαν τον πληθωρισμό στο ρεύμα στο 23% για τον μήνα Ιούνιο.

Η ανακοίνωση του κ. Παρασύρη

«Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε από την Αθήνα, ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συμβάλει στη μείωση των τιμών ρεύματος. Μάλλον δεν γνωρίζει τη θέση της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναμασούν την ίδια δικαιολογία: ότι η ακρίβεια στο ρεύμα έρχεται «από έξω».

Αυτό το παραμύθι μπορεί να έπειθε κάποιους το 2022, αλλά το 2025 δεν ξεγελάει κανέναν. Η αλήθεια είναι μία και είναι σκληρή: οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κυβερνητικών επιλογών.

Η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις πράξεις της, ότι δεν την ενδιαφέρει η ανακούφιση των πολλών και των ευάλωτων νοικοκυριών. Αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει άμεσα μέτρα, όπως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της μετάβασης στα φθηνότερα, σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Πρόταση που συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, για προστασία των καταναλωτών, την οποία η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει εναρμονίσει. Η απόρριψη της τροπολογίας μας στη Βουλή πριν δύο εβδομάδες ήταν η κυνική ομολογία της αδιαφορίας της.

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα και προκαλούν οργή: oι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου είναι ίδιες με πέρυσι.

Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από πέρυσι.

Παρόλα αυτά, τα «πράσινα» τιμολόγια, στα οποία είναι εγκλωβισμένα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, παίρνουν φωτιά: από 15,5 λεπτά τον Ιούνιο, εκτοξεύτηκαν στα 17,3 λεπτά τον Ιούλιο και μαζί με πάγιο και ρυθμιζόμενες χρεώσεις το κόστος ξεπερνάει τα 25 λεπτά!

Την ίδια ώρα, προσφέρονται στην αγορά σταθερά «μπλε» τιμολόγια από πολλούς παρόχους (όχι όμως και από τη ΔΕΗ) με τιμές κάτω από 10 λεπτά, και μαζί με το πάγιο και τα ρυθμιζόμενα συνολικά κάτω από 20 λεπτά. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

Αυτή η κυβερνητική εμμονή οδήγησε τον πληθωρισμό στο ρεύμα στο εξωφρενικό 23% τον Ιούνιο! Και αυτή η ακρίβεια στο ρεύμα δηλητηριάζει ολόκληρη την οικονομία. Από τον συνολικό πληθωρισμό του Ιουνίου που έφτασε το 2,8%, οι 0,6 ποσοστιαίες μονάδες οφείλονται αποκλειστικά στις αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος!

Για αυτό καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να σταματήσει να αδιαφορεί για το πρόβλημα των ακριβών τιμολογίων ρεύματος. Δεν έχουν άλλα περιθώρια. Ας αποδεχτούν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την άμεση ανακούφιση εκατομμυρίων νοικοκυριών. Εδώ, μάλιστα, δεν χρειάζεται η συνδρομή καμίας ευρωπαϊκής task force, μπορούν και μόνοι τους. Αν θέλουν».