Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου

- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.272.876,35 σε 29.466 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων)
- Από 21 έως 25 Ιουλίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.
- 000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 000.000 ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 000 ευρώ σε 4 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».