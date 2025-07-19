Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 82.592.876,35 ευρώ σε 86.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.272.876,35 σε 29.466 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων) Από 21 έως 25 Ιουλίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών. 000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 000.000 ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 000 ευρώ σε 4 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».