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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου
Εργασιακά
10:45 - 19 Ιουλ 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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  Κατά την περίοδο 21 έως 25 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 82.592.876,35 ευρώ σε 86.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.272.876,35 σε 29.466 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων)

  • Από 21 έως 25 Ιουλίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.
  • 000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 000.000 ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 000 ευρώ σε 4 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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