Σαουδική Αραβία: Πέθανε ο «Κοιμώμενος πρίγκηπας» μετά από 20 χρόνια σε κώμα

Έφυγε από τη ζωή χθες, Σάββατο (19/7), ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ – Ουλίντ μπιν Χαλέντ μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ, γνωστός ως «Κοιμώμενος Πρίγκιπας», έχοντας περάσει δύο δεκαετίες σε κώμα.

Ο «Κοιμώμενος πρίγκιπας» πέθανε σε ηλικία 36 ετών και ο πατέρας του, πρίγκιπας Χαλέντ μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ -γνωστό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας και ανιψιός του δισεκατομμυριούχου πρίγκιπα Αλ Γουάλιντ μπιν Ταλάλ- ανακοίνωσε ότι ο γιος του πέθανε σε ιατρική μονάδα στη Σαουδική Αραβία.

«Με καρδιά που πιστεύει στο θέλημα και το διάταγμα του Αλλάχ, και με βαθιά θλίψη και λύπη, θρηνούμε τον αγαπημένο μας γιο: τον Πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα. Είθε ο Αλλάχ να τον ελεήσει», έγραψε ο πατέρας του στο X.

Δίπλα σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του γιου του να βρίσκεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείου με κλειστά μάτια, ο πρίγκιπας Χαλέντ πρόσθεσε ότι η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 20 Ιουλίου.

Γεννημένος τον Απρίλιο του 1990, ο πρίγκιπας Αλ-Ουαλίντ -ο οποίος είχε το παρατσούκλι Ντέντε από την οικογένειά του- τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 2005 ενώ σπούδαζε σε στρατιωτική σχολή στο Λονδίνο. Ήταν 15 ετών τότε.

Ο πρίγκιπας υπέστη αρκετές σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία και τελικά έπεσε σε κώμα. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Βασιλιά Αμπντουλαζίζ στο Ριάντ, όπου παρέμεινε σε κώμα μέχρι τον θάνατό του.

Επιλογή του πατέρα του

Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που ο Αλ-Ουαλίντ βρισκόταν σε κώμα, ο πατέρας του επέλεξε να τον κρατήσει σε μηχανική υποστήριξη και συχνά κοινοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο του ίδιου και άλλων μελών της οικογένειάς του να προσεύχονται για την ανάρρωση του γιου του.

Αρκετές από τις αναρτήσεις του Χαλέντ όλα αυτά τα χρόνια έγιναν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές καθώς εκείνος προσευχόταν για τον γιο του και συνέχιζε να γιορτάζει ειδικές περιστάσεις διακοσμώντας το δωμάτιο του πρίγκιπα στο νοσοκομείο για γιορτές, όπως το Ραμαζάνι, το Ιντ και την Εθνική Ημέρα της Σαουδικής Αραβίας .

Ο Αλ-Ουαλίντ δεν ανέκτησε ποτέ πλήρως τις αισθήσεις του, αλλά ο πατέρας του συχνά κοινοποιούσε βίντεο με μικρές σωματικές αντιδράσεις του, όπως το να σηκώνει τα χέρια και τα δάχτυλά του.