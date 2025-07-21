Σοβαρό τροχαίο στο Μάντσεστερ: Διώροφο λεωφορείο συγκρούστηκε με γέφυρα - 15 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (21 Ιουλίου) στο Μάντσεστερ, όταν διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε γέφυρα, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά 15 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δύο ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σοκαριστικές. Δείχνουν το λεωφορείο με την οροφή του σχεδόν ολότελα διαλυμένη, ενώ διασώστες και εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο άνω κατάστρωμα του οχήματος για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τις τοπικές αρχές να διερευνούν εάν ο οδηγός του λεωφορείου παραβίασε σήμανση που αφορά το επιτρεπόμενο ύψος για τη διέλευση κάτω από τη γέφυρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία του Μάντσεστερ, που απέκλεισε την περιοχή.

Αξιωματούχοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) επιβεβαίωσαν πως οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τις συνθήκες του ατυχήματος.