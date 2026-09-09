ΗΠΑ: «Ένεση» 6 δισ. δολαρίων από το ΥΠΟΙΚ στην αγορά ομολόγων – Τριπλασιάζονται οι επαναγορές

Σε σημαντική αύξηση των επαναγορών κρατικού χρέους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη ρευστότητα και να στηρίξει την ομαλή λειτουργία της αγοράς κρατικών ομολόγων.

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε επαναγορές κρατικών τίτλων συνολικού ύψους 6 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας σημαντικά το μέγεθος των προγραμματισμένων πράξεων επαναγοράς.

Η κίνηση ουσιαστικά τριπλασιάζει το προηγούμενο ανώτατο ποσό των 2 δισ. δολαρίων ανά πράξη, ενώ έρχεται μετά την ανακοίνωση της 19ης Αυγούστου ότι το υπουργείο σχεδίαζε να αυξήσει τουλάχιστον στο διπλάσιο το ποσό που διαθέτει για την επαναγορά τίτλων οι οποίοι έχουν ήδη εκδοθεί.

Άνοδος της απόδοσης του 10ετούς

Η ανακοίνωση δεν οδήγησε άμεσα σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Αντίθετα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε στο 4,85%, από 4,81% προηγουμένως.

Η κίνηση αποδόθηκε στις προσδοκίες των επενδυτών ότι το ΥΠΟΙΚ ενδεχομένως θα προχωρούσε σε ακόμη μεγαλύτερες επαναγορές κρατικών τίτλων.

Τι ανακοίνωσε το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το μέγεθος των πράξεων επαναγοράς ομολόγων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ονομαστικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας θα αυξηθεί τουλάχιστον στο διπλάσιο.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο ανώτατο όριο των 2 δισ. δολαρίων ανά πράξη αυξάνεται σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ανά πράξη.

Η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ από τις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει σε εφαρμογή έως τις 4 Νοεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος τριμήνου αναχρηματοδότησης.

Το υπουργείο αναμένεται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για τα μελλοντικά μεγέθη των επαναγορών στην επόμενη τριμηνιαία ενημέρωση για την αναχρηματοδότηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι η αύξηση του μεγέθους των επαναγορών αντανακλά την πρόθεσή του να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στη ρευστότητα στους τομείς της αγοράς ονομαστικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας.

Όπως αναφέρει, στους συγκεκριμένους τίτλους καταγράφεται σταθερά ισχυρό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ένδειξη αυτού αποτελεί, σύμφωνα με το υπουργείο, ο σημαντικός όγκος προσφορών υψηλής ποιότητας που λαμβάνει συστηματικά στις πράξεις επαναγοράς τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας.

Η αυξημένη δραστηριότητα του ΥΠΟΙΚ εντάσσεται, επομένως, στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας και της ρευστότητας της αγοράς αμερικανικών κρατικών ομολόγων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο αμερικανικό χρέος.