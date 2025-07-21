Πράσινο φως από την Επιτροπή Οικονομικών για τον νέο Τελωνειακό Κώδικα – Στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες ΟΠΕΚΕΠΕ και ΣΔΟΕ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτικές διατάξεις».

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα – ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας – επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε πως πρόκειται για ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο εκσυγχρονίζει μετά από 23 χρόνια το τελωνειακό πλαίσιο. Όπως σημείωσε, το νέο θεσμικό πλαίσιο προωθεί την ψηφιοποίηση των τελωνείων, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και καθορίζει νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα. Παράλληλα, εισάγει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και προβλέπει τη μεταφορά του ΣΔΟΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή.

Πιτσιλής: Η ΑΑΔΕ διαθέτει τη τεχνογνωσία όσον αφορά ενισχύσεις και πληρωμές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε διεξοδικά στις μεταρρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο. Εστίασε κυρίως στη διάταξη που δίνει στην ΑΑΔΕ πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικές υποχρεώσεις, παροχές ενισχύσεων, ανθρώπινο δυναμικό και πληροφοριακά συστήματα. Όπως εξήγησε, η γνώση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση της μετάβασης και της πλήρους ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των πληρωμών και ελέγχων.

Ο κ. Πιτσιλής επισήμανε ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη σημαντική τεχνογνωσία σε ζητήματα ενισχύσεων και πληρωμών, με εμπειρία από την περίοδο της πανδημίας, όταν μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» διαχειρίστηκε ενισχύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ προς επιχειρήσεις. Διαβεβαίωσε πως με την ίδια τεχνογνωσία και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενταχθεί πλήρως στις λειτουργίες της ΑΑΔΕ, χωρίς να επηρεαστεί ο ελεγκτικός ρόλος των δικαστικών αρχών.

Σχετικά με την ένταξη του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, ο διοικητής της Αρχής τόνισε πως ενισχύεται ο φορολογικός έλεγχος, αφού οι υφιστάμενοι οικονομικοί έλεγχοι, που σήμερα πραγματοποιούνται από το ΣΔΟΕ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, θα συνεχίσουν να εκτελούνται από τα ίδια στελέχη, πλέον ως μέλη της ΑΑΔΕ. Εξασφαλίζεται έτσι η συνέχεια και η αδιάλειπτη διεξαγωγή των ελέγχων, ενώ το προσωπικό θα ενταχθεί πλήρως στο οργανόγραμμα της Αρχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά και μισθολογικά τους δεδομένα. «Στόχος είναι να αθροιστούν δυνάμεις και να πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσματα», σημείωσε.

Απαντώντας σε επικρίσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι με αυτό το πλαίσιο «ο ελεγκτής γίνεται και ελεγχόμενος», ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι ελεγχόμενοι είναι οι τελικοί αποδέκτες των επιδοτήσεων και όχι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, διαβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και ενισχύεται.

Ειδική μνεία έκανε και στις διατάξεις του νέου Τελωνειακού Κώδικα, οι οποίες εναρμονίζουν πλήρως το εθνικό δίκαιο με το Ενωσιακό Τελωνειακό Δίκαιο. Το νέο πλαίσιο καταργεί παρωχημένες διαδικασίες και προωθεί την ψηφιοποίηση τελωνειακών λειτουργιών, με έμφαση στην ηλεκτρονική υπογραφή και στην κατάργηση φυσικών εγγράφων. Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 80.000 τελωνειακούς ελέγχους ετησίως, ενώ συνδέεται άμεσα με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως η ψηφιακή παρακολούθηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καλύπτει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ετήσιες κινήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

Σημαντική θεωρείται και η δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τα αποστακτικά μηχανήματα και τους μικρούς αποσταγματοποιούς, καθώς και οι προβλέψεις για τη διαλειτουργικότητα της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο και το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Ο στόχος είναι η πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα, ώστε να διευκολυνθεί και η χάραξη στεγαστικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, τη διευκόλυνση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για διοικούντες νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλές είναι ρυθμισμένες, καθώς και νέα φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό εργαζομένων που έχουν μετοικήσει στην Ελλάδα και ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.

Το πολυσχιδές αυτό νομοθέτημα, που συνδυάζει διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιοποίηση και θεσμικές αλλαγές, αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τα κόμματα θα διατυπώσουν την οριστική τους στάση, εν μέσω ήδη ορατής πολιτικής αντιπαράθεσης για την ενσωμάτωση κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών στην ΑΑΔΕ.