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Βρετανία: Νέες κυρώσεις σε 135 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας
Ειδήσεις
23:10 - 21 Ιουλ 2025

Βρετανία: Νέες κυρώσεις σε 135 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα 21/7 ένα νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο να πλήξει τη ραχοκοκαλιά των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο, στοχοποιώντας 135 δεξαμενόπλοια που ανήκουν ή συνδέονται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, καθώς και δύο βασικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία και την εμπορία ενέργειας. Οι κυρώσεις αφορούν τη ναυτιλιακή Intershipping Services LLC και την πετρελαϊκή Litasco Middle East DMCC.

Τα δεξαμενόπλοια που περιλαμβάνονται στη λίστα, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, αποτελούν κρίσιμο κομμάτι του μηχανισμού που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να συνεχίζει την εξαγωγή πετρελαίου. Εκτιμάται ότι μόνο το 2024 μετέφεραν φορτία αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τον κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε πως το νέο πακέτο μέτρων έχει στόχο να «αποσυνθέσει περαιτέρω τον λεγόμενο σκιώδη στόλο του Πούτιν» και να αποδυναμώσει τις ρωσικές δυνατότητες χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, «οι ενέργειες αυτές αποστραγγίζουν το πολεμικό ταμείο της Ρωσίας από κρίσιμα έσοδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Intershipping Services LLC, η οποία φέρεται να ευθύνεται για την καταχώριση ρωσικών δεξαμενόπλοιων υπό τη σημαία της Γκαμπόν. Μέσω αυτής της πρακτικής, τα πλοία αποκτούν πρόσβαση σε λιμάνια και εμπορικές διαδρομές μεταφέροντας προϊόντα αξίας έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για λογαριασμό του ρωσικού κράτους, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις και τον περιορισμό στις ασφαλίσεις και στις χρηματοδοτήσεις.

Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και η εταιρεία Litasco Middle East DMCC, θυγατρική της ρωσικής πετρελαϊκής Lukoil, η οποία φέρεται να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στην οικονομική επιβίωση της Μόσχας παρά τους διεθνείς περιορισμούς.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό. Η Μόσχα, από την πλευρά της, απορρίπτει σταθερά τις δυτικές κυρώσεις χαρακτηρίζοντάς τες παράνομες και καταστροφικές για τη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών.

Οι βρετανικές κυρώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την έγκριση του 18ου πακέτου κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μέτρα κατά της ρωσικής πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, Βρετανία και ΕΕ έχουν θέσει επί τάπητος πρόταση για μείωση του ανώτατου ορίου τιμής του ρωσικού αργού πετρελαίου από τα 60 δολάρια στα 47,60 δολάρια ανά βαρέλι, εντείνοντας την πίεση στα ρωσικά έσοδα από τις εξαγωγές.

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, το Λονδίνο φαίνεται αποφασισμένο να εντείνει τη στρατηγική πίεσης κατά του ρωσικού καθεστώτος, στοχεύοντας πλέον τα δίκτυα logistics και τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας του πετρελαίου, έναν από τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης της ρωσικής οικονομίας και του πολέμου.

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