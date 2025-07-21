Στην αντεπίθεση η ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Βολές κατά ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη μετά την παραίτηση Αντωνόπουλου

Η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και η εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση, με τη Νέα Δημοκρατία να περνάει στην αντεπίθεση μετά την παραίτηση του Λάμπρου Αντωνόπουλου από τη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

Η αποκάλυψη ότι ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδότηση ύψους 15.668 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που παραδέχθηκε ο ίδιος, οδήγησε στην αποχώρησή του για λόγους «ευθιξίας», όπως ο ίδιος επικαλέστηκε, επιστρέφοντας το ποσό.

Γεωργιάδης: Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε άμεση και έντονη. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επανέφερε προηγούμενες δηλώσεις του περί «αποκαλύψεων» στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, που, όπως είπε, εμπλέκονται με ύποπτες κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή, επισημαίνοντας πως «θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος», κάνοντας λόγο για υποκρισία εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Το πρωί όταν ήμουν στην @ertofficial_ με τον @GSiadimas προέβλεψα ότι σε λίγο θα αρχίσουν ένα ένα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη να αποκαλύπτονται, ως προς τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και ότι πρώτος θα ήταν ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής του στο Ηράκλειο της Κρήτης (τόπο καταγωγής… pic.twitter.com/0nmHBPT6p3 July 21, 2025

Σδούκου: Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τον στενό του συνεργάτη;

Σε πιο θεσμικό τόνο, αλλά με εξίσου αιχμηρή διάθεση, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αμφισβήτησε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι κανένα στέλεχος της παράταξης του δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υπογράμμισε η κυρία Σδούκου, ο κ. Αντωνόπουλος, στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη και επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αναγκάστηκε σε παραίτηση, κάτι που, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, διαψεύδει πλήρως τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εξαρχής ζητήσει πλήρη και σε βάθος διερεύνηση όλων των περιπτώσεων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως πολιτικής περιόδου και κυβερνητικής ευθύνης. Όπως σημείωσε, η χώρα έχει πληρώσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για σχετικές παρατυπίες, και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για συμψηφισμούς ή επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Καταλήγοντας, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για αποσπασματική και καιροσκοπική αντιμετώπιση του ζητήματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις που αφορούν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Στον αέρα παραμένει το ερώτημα κατά πόσον ο κ. Ανδρουλάκης είχε γνώση για τις ενέργειες συνεργατών του, όπως ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, και αν θα υπάρξουν επιπλέον πολιτικές επιπτώσεις.