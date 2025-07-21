ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην αντεπίθεση η ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Βολές κατά ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη μετά την παραίτηση Αντωνόπουλου
Πολιτική
22:45 - 21 Ιουλ 2025

Στην αντεπίθεση η ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Βολές κατά ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη μετά την παραίτηση Αντωνόπουλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και η εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση, με τη Νέα Δημοκρατία να περνάει στην αντεπίθεση μετά την παραίτηση του Λάμπρου Αντωνόπουλου από τη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

Η αποκάλυψη ότι ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδότηση ύψους 15.668 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που παραδέχθηκε ο ίδιος, οδήγησε στην αποχώρησή του για λόγους «ευθιξίας», όπως ο ίδιος επικαλέστηκε, επιστρέφοντας το ποσό.

Γεωργιάδης: Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε άμεση και έντονη. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επανέφερε προηγούμενες δηλώσεις του περί «αποκαλύψεων» στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, που, όπως είπε, εμπλέκονται με ύποπτες κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή, επισημαίνοντας πως «θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος», κάνοντας λόγο για υποκρισία εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Σδούκου: Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τον στενό του συνεργάτη;

Σε πιο θεσμικό τόνο, αλλά με εξίσου αιχμηρή διάθεση, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αμφισβήτησε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι κανένα στέλεχος της παράταξης του δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υπογράμμισε η κυρία Σδούκου, ο κ. Αντωνόπουλος, στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη και επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αναγκάστηκε σε παραίτηση, κάτι που, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, διαψεύδει πλήρως τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εξαρχής ζητήσει πλήρη και σε βάθος διερεύνηση όλων των περιπτώσεων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως πολιτικής περιόδου και κυβερνητικής ευθύνης. Όπως σημείωσε, η χώρα έχει πληρώσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για σχετικές παρατυπίες, και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για συμψηφισμούς ή επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Καταλήγοντας, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για αποσπασματική και καιροσκοπική αντιμετώπιση του ζητήματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις που αφορούν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Στον αέρα παραμένει το ερώτημα κατά πόσον ο κ. Ανδρουλάκης είχε γνώση για τις ενέργειες συνεργατών του, όπως ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, και αν θα υπάρξουν επιπλέον πολιτικές επιπτώσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζελένσκι: Προανήγγειλε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία την Τετάρτη 23/7 στην Τουρκία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Προανήγγειλε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία την Τετάρτη 23/7 στην Τουρκία

Αγγελόπουλοι: «Το όνειρο έγινε πραγματικότητα»
Ειδήσεις

Αγγελόπουλοι: «Το όνειρο έγινε πραγματικότητα»

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική

Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»
Ειδήσεις

Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου
Πολιτική

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:08

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Αραγτσί - Τι συζητήθηκε

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ