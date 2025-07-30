- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «PE SUB HOLDINGS, LLC» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
- Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου € 10.000 στην εταιρεία «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 213800IYZNFUEIYMDE59) για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 1 δ) του άρθρου 13 και της παρ. 3 (β) του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 καθώς και της παρ. 2 (α) του άρθρου 5 της Απόφασης ΕΚ 1/506/2009, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
- Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου € 5.000 στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» (LEI: 213800BEX8X28DTL5391) για παραβάσεις της παρ. 3 (β) του άρθρου 35 και των άρθρων 15 και 16 του ν. 4557/2018, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
18:32 - 30 Ιουλ 2025
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» για το πληροφοριακό δελτίο δημόσιας πρότασης της PE SUB HOLDINGS για Intralot
Στη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην 1059η συνεδρίασή του αποφάσισε:
