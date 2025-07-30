Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» για το πληροφοριακό δελτίο δημόσιας πρότασης της PE SUB HOLDINGS για Intralot
Επιχειρήσεις
18:32 - 30 Ιουλ 2025

Reporter.gr Newsroom
Στη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην 1059η συνεδρίασή του αποφάσισε:
  • Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «PE SUB HOLDINGS, LLC» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου € 10.000 στην εταιρεία «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 213800IYZNFUEIYMDE59) για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 1 δ) του άρθρου 13 και της παρ. 3 (β) του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 καθώς και της παρ. 2 (α) του άρθρου 5 της Απόφασης ΕΚ 1/506/2009, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
  • Την επιβολή διοικητικών μέτρων και προστίμου € 5.000 στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» (LEI: 213800BEX8X28DTL5391) για παραβάσεις της παρ. 3 (β) του άρθρου 35 και των άρθρων 15 και 16 του ν. 4557/2018, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 21:11
