ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοδος της δημοτικότητας Λούλα εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
19:40 - 31 Ιουλ 2025

Άνοδος της δημοτικότητας Λούλα εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δημοτικότητα του Βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σημειώνει άνοδο για πρώτη φορά εδώ και εννέα μήνες, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λούλα φαίνεται να ενισχύει το πολιτικό του κεφάλαιο στο εσωτερικό, καθώς κλιμακώνεται η διπλωματική και εμπορική αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον.

Η αφορμή για την πρόσφατη όξυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες υπήρξε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 50% στις βραζιλιάνικες εξαγωγές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως πρόκειται για αντίποινα απέναντι στο «κυνήγι μαγισσών» που – όπως ισχυρίζεται – υφίσταται ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, στενός του σύμμαχος.

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε και από κυρώσεις προς τον Βραζιλιάνο δικαστή που προεδρεύει στη δίκη του Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2023, κίνηση που η κυβέρνηση Λούλα χαρακτήρισε «απαράδεκτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας».

Η απάντηση του Λούλα ήταν άμεση και έντονη. Η κυβέρνησή του χαρακτήρισε τον Τραμπ «ανεπιθύμητο αυτοκράτορα» και τις κυρώσεις ως «προσβολή στη δικαιοσύνη και την κυριαρχία της Βραζιλίας». Η σκληρή αυτή ρητορική φαίνεται να βρήκε απήχηση στο βραζιλιάνικο κοινό, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα του προέδρου ως υπερασπιστή της εθνικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της AtlasIntel/Bloomberg, που διεξήχθη διαδικτυακά από τις 25 έως τις 28 Ιουλίου σε δείγμα 7.334 ενηλίκων πολιτών, το 50,2% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του Λούλα, ποσοστό που ξεπερνά για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο εκείνο της δυσαρέσκειας (που βρίσκεται λίγο κάτω από το 50%).

Παράλληλα, το 46,6% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως “καλή” ή “εξαιρετική” την κυβέρνηση, σημειώνοντας άνοδο από το 43,4% της προηγούμενης μέτρησης. Ωστόσο, ένα 48,2% εξακολουθεί να τη θεωρεί “κακή” ή “απαράδεκτη”, δείχνοντας ότι ο Λούλα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει απολέσει το δικαίωμα να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα μέχρι το 2030, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία. Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Λούλα θα συγκέντρωνε ποσοστό 47,8% έναντι 44,2% του Μπολσονάρου, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική τους αντιπαλότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί στο

Το πολιτικό μήνυμα

Η άνοδος της δημοτικότητας του Λούλα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της εξωτερικής πίεσης, αλλά και μιας γενικότερης συσπείρωσης γύρω από τη φιγούρα του ενόψει των διεθνών προκλήσεων. Η εθνικιστική ρητορική απέναντι στις ΗΠΑ και η προσπάθεια διατήρησης του θεσμικού κύρους της χώρας απέναντι στις πιέσεις του Τραμπ, φαίνεται πως λειτουργούν ενισχυτικά για το πολιτικό του προφίλ.

Η εικόνα του ως σταθερού και έμπειρου ηγέτη ενισχύεται, ενώ η αντιπαράθεση με τον Μπολσονάρου συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό άξονα του πολιτικού σκηνικού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

COSMOTE TELEKOM: Αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

COSMOTE TELEKOM: Αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας

Jumbo: Ακυρώνει 1.694.198 ίδιες μετοχές
Επιχειρήσεις

Jumbo: Ακυρώνει 1.694.198 ίδιες μετοχές

Τραμπ: Παρατείνει τους ισχύοντες δασμούς στο Μεξικό για 90 ημέρες
Ειδήσεις

Τραμπ: Παρατείνει τους ισχύοντες δασμούς στο Μεξικό για 90 ημέρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραζιλία: Η κρίση χρέους, η σχέση με τις ΗΠΑ και τα διακυβεύματα των εκλογών
Ειδήσεις

Βραζιλία: Η κρίση χρέους, η σχέση με τις ΗΠΑ και τα διακυβεύματα των εκλογών

Βραζιλία: Αναστολή-«φρένο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη μείωση της ποινής Μπολσονάρου
Ειδήσεις

Βραζιλία: Αναστολή-«φρένο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη μείωση της ποινής Μπολσονάρου

Λούλα - Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 7/5 - Στο τραπέζι εγκληματικότητα και σπάνιες γαίες
Ειδήσεις

Λούλα - Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 7/5 - Στο τραπέζι εγκληματικότητα και σπάνιες γαίες

Στο χειρουργείο ο Λούλα ντα Σίλβα: Αφαίρεση καρκινώματος λίγους μήνες πριν τις εκλογές
Ειδήσεις

Στο χειρουργείο ο Λούλα ντα Σίλβα: Αφαίρεση καρκινώματος λίγους μήνες πριν τις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ