COSMOTE TELEKOM: Αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας

Συνολική επένδυση 3 εκατ. ευρώ για δωρεάν Wi-Fi στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας – ειδικές λύσεις συνδεσιμότητας για πρωτοποριακές ανασκαφές στην Κέρο και στο ναυάγιο των Αντικυθήρων.

Με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μάς συνδέει, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η COSMOTE TELEKOM, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και τα κορυφαία δίκτυά της. Επενδύοντας συνολικά πάνω από 3 εκατ. ευρώ, η εταιρεία αυξάνει συνεχώς τους αρχαιολογικούς χώρους όπου παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει τις πρωτοποριακές ανασκαφές στην Κέρο και στον βυθό των Αντικυθήρων με κορυφαίες λύσεις συνδεσιμότητας και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δωρεάν Wi-Fi σε ακόμη περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας

Το έργο του δωρεάν Wi-Fi, μια επένδυση της εταιρείας που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, αφορά σε 25 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, επιλεγμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από αυτά, 21 χώροι διαθέτουν ήδη δωρεάν Wi-Fi στους επισκέπτες: Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί, Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρος (Θέατρο & Ασκληπιείο), Δήλος, Δωδώνη, Σπιναλόγκα, Σούνιο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ακρόπολη Μυκηνών και Μουσείο, Αρχαία Κόρινθος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ελεύθερνα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαία Νεμέα και Μυστράς. Έως το τέλος του 2025 αναμένεται να έχει διατεθεί δωρεάν Wi-Fi και στο Κάστρο Παλαμηδίου, στο Φρούριο του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη (Γεντί Κουλέ), στους Βασιλικούς τάφους Αιγών (Βεργίνα) και στην Ακρόπολη της Λίνδου.

«The Cambridge Keros Project»: Νέες ψηφιακές ανασκαφές σε Κέρο και Δασκαλιό

Και φέτος, η COSMOTE TELEKOM στήριξε ένα από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά αρχαιολογικά εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών στο Αιγαίο, το «The Cambridge Keros Project», που αφορά στις ανασκαφές προϊστορικής αρχαιολογίας στην Κέρο και το Δασκαλιό, μία από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες ανασκαφές παγκοσμίως, με καινοτομίες όπως η 3D φωτογραμμετρία. Για την υποστήριξη της καθημερινής έρευνας στο πεδίο, η COSMOTE TELEKOM παρείχε και φέτος ψηφιακές συσκευές (tablets, drones, routers, powerbanks κ.ά.), ενώ παρέχει ενισχυμένη 5G συνδεσιμότητα για σταθερή και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η αρχαιολογική έρευνα και τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τις πολυετείς ανασκαφές παρουσιάζονται στη διεθνή συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV με το National Geographic, με τίτλο «Κέρος: Το Μυστήριο Των Σπασμένων Ειδωλίων».

Ενάλια έρευνα στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων και φέτος με τη στήριξη της COSMOTE TELEKOM

Από το 2014, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει σταθερά την υποθαλάσσια αρχαιολογική έρευνα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων, το οποίο έχει φέρει στο φως μοναδικά ευρήματα της ελληνιστικής περιόδου, με κορυφαίο τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων — τον πρώτο γνωστό αναλογικό υπολογιστή της αρχαιότητας. Και φέτος, αποκλειστικά για τις ανάγκες της υποβρύχιας ανασκαφής στα Αντικύθηρα, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία υποδομή 5G που εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη ζωντανή αναμετάδοση των εικόνων από τον βυθό, ενώ εξόπλισε την επιστημονική ομάδα με τεχνολογικά εργαλεία (tablets κ.ά) που διευκολύνουν την έρευνα.

COSMOTE CHRONOS: επαυξημένη πραγματικότητα «ζωντανεύει» την Ακρόπολη

Η δωρεάν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας COSMOTE CHRONOS, για κινητά και tablets, κάνει τα μνημεία του ιερού βράχου και των κλιτύων της Ακρόπολης να «ζωντανεύουν. Δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα μνημεία στο φυσικό τους μέγεθος και να περιηγηθούν στο εσωτερικό τους από οπουδήποτε, είτε βρίσκονται στην Ακρόπολη, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Πάνω στον Ιερό Βράχο η εμπειρία απογειώνεται, καθώς με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας οι ψηφιακές αναπαραστάσεις προβάλλονται δυναμικά και με ακρίβεια επάνω στη σημερινή εικόνα των μνημείων. Καινοτομία της εφαρμογής αποτελεί η ψηφιακή βοηθός - ξεναγός «Κλειώ», που συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δικτύου 5G, και απαντά σε περισσότερες από 14.000 ερωτήσεις σε ελληνικά και στα αγγλικά.

«Archaeostorytime by COSMOTE TELEKOM»

Για την περαιτέρω διάδοση της πολιτιστική μας κληρονομιάς και την προσέλκυση ενδιαφέροντος από ένα ευρύτερο -κυρίως νεανικό- κοινό, η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει στο Tik Tok την εκπαιδευτική ψυχαγωγική σειρά «Archeostorytime». Σε ρόλο παρουσιαστή, ο γνωστός αρχαιολόγος Θοδωρής Παπακώστας αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας μέσα από 9 σύντομα, ευρηματικά επεισόδια με έναν σύγχρονο, απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Κάθε επεισόδιο συνδέεται με περιοχές, όπου η COSMOTE TELEKOM έχει υλοποιήσει δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, και προβάλλει πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα, συνδέοντας το παρελθόν και το παρόν. Όλα τα επεισόδια, στο https://vm.tiktok.com/ZNduyvAte/.

Πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία μίας συνδεδεμένης Ελλάδας, η COSMOTE TELEKOM επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη κορυφαίων υποδομών συνδεσιμότητας. Με αυτές τις υποδομές, η COSMOTE TELEKOM χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και μας συνδέει με την πολιτιστική μας κληρονομιά.