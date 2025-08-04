Απειλή δασμών 39% από ΗΠΑ: Η Ελβετία αγωνίζεται να σώσει τη συμφωνία με νέα «ελκυστική» πρόταση

Χωρίς συμφωνία, η Ελβετία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς 39% στα αγαθά της που εισάγονται στις ΗΠΑ, αφού επιβλήθηκε ένας από τους υψηλότερους νέους δασμούς στο πλαίσιο της τελευταίας αλλαγής εμπορικής πολιτικής του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι αυξημένοι δασμοί ήταν αποτέλεσμα μιας δυσάρεστης τηλεφωνικής συνομιλίας την Πέμπτη μεταξύ της Προέδρου της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, και του Τραμπ, ισχυρισμός που Ελβετοί αξιωματούχοι διέψευσαν, σύμφωνα με το Reuters. Όταν ζητήθηκε από την ελβετική κυβέρνηση σχόλιο από το CNBC, εκπρόσωπος τύπου παρέπεμψε στην ανάρτηση της Κέλερ-Σούτερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία, στην οποία αναφερόταν ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Σε δήλωση της Δευτέρας, η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ακόμη και πέραν της τρέχουσας προθεσμίας της 7ης Αυγούστου, αν χρειαστεί.

Ανέφερε επίσης πως σκοπεύει να παρουσιάσει μια πιο «ελκυστική πρόταση» προς τον Λευκό Οίκο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των ΗΠΑ, και πως έχει «αναπτύξει νέες προσεγγίσεις για τις συνομιλίες» μέσω επαφών της με την επιχειρηματική κοινότητα. Επιπλέον, διευκρίνισε πως προς το παρόν δεν εξετάζει αντίμετρα.

Οι ελβετικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές άνοιξαν ξανά μετά από εθνική αργία, αλλά ανέκαμψαν μερικώς κατά τις απογευματινές συναλλαγές. Ο δείκτης βαρόμετρο SMI κατέγραφε πτώση 0,4% στις 2 μ.μ. ώρα Λονδίνου, ανακάμπτοντας από μια αρχική πτώση περίπου 1,7%.

Σε άλλο σημείο, ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, μείωσε τις προσδοκίες για άμεσες νέες εμπορικές συμφωνίες, δηλώνοντας στο CBS News, σε συνέντευξη που καταγράφηκε την Παρασκευή, ότι δεν αναμένει αναθεώρηση των δασμών προς τα κάτω τις επόμενες ημέρες και πως «αυτά τα επίπεδα δασμών είναι σχεδόν οριστικά».

Αντιδράσεις στην ελβετική επιχειρηματική κοινότητα

Επαγγελματικοί φορείς και επιχειρηματικοί ηγέτες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.

«Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έκπληξη. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Γιαν Άτεσλαντερ, επικεφαλής διεθνών σχέσεων και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Economiesuisse, στο CNBC.

Ο Άτεσλαντερ τόνισε ότι θα είναι δύσκολο για τις ελβετικές επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις ενός δασμού 39%. «Ένα τόσο υψηλό ποσοστό για πολλές εταιρείες θα σημάνει απλώς το τέλος των εμπορικών σχέσεων, και είμαστε πεπεισμένοι ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη και για τις δύο πλευρές από το να κοπεί το εμπόριο».

Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για τις Ηνωμένες Πολιτείες» όσον αφορά τις εξαγωγικές αγορές, παρά τις προσπάθειες της Ελβετίας για διαφοροποίηση και την επιτυχία των ελβετικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Βασικές εξαγωγές της Ελβετίας περιλαμβάνουν χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ρολόγια και κοσμήματα, χρυσό, σοκολάτα και ηλεκτρονικά. Αναλυτές της UBS δήλωσαν την Παρασκευή ότι ο άμεσος αντίκτυπος στη συνολική ελβετική χρηματαγορά από τους νέους δασμούς θα είναι «αρνητικός, αλλά όχι καταστροφικός». Τόνισαν ότι οι περισσότερο πληγείσες εταιρείες θα είναι οι κατασκευαστές ρολογιών και μηχανημάτων, κάποιες εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μικρότερες επιχειρήσεις που εξαρτώνται περισσότερο από τις εξαγωγές.

Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί για τις ευρύτερες οικονομικές προοπτικές της Ελβετίας σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.

Ο Τζανλουίτζι Μαντρουτζάτο, ανώτερος οικονομολόγος της EFG Asset Management, δήλωσε στο CNBC ότι ο κίνδυνος ύφεσης στην Ελβετία έχει αυξηθεί μετά την ανακοίνωση των δασμών, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ επηρεάζουν περίπου το 10% της ελβετικής οικονομίας.

Οι επιβαρύνσεις αυτές θα ασκήσουν επίσης αποπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, επηρεάζοντας την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια στο μηδέν για να αντιμετωπίσει τον χαμηλό πληθωρισμό και την ενίσχυση του φράγκου, πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπάρχει ελπίδα για συμφωνία;

Αν και οι επιχειρηματικοί κύκλοι ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ έγκαιρα, προς το παρόν κυριαρχεί μεγάλη αβεβαιότητα, σύμφωνα με τον Άτεσλαντερ της Economiesuisse.

Ενώ η ελβετική κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε νέα πρόταση, «είναι τελείως ανοιχτό το πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.

Ο Μαντρουτζάτο δήλωσε ότι παραμένει «πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς» αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερη συμφωνία πριν από την προθεσμία, με πιθανά διαπραγματευτικά εργαλεία να περιλαμβάνουν μεγαλύτερες αγορές αμερικανικής ενέργειας ή περισσότερες επενδύσεις από ελβετικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταλήγουν τελικά σε αυτό που προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε, λέγοντας ότι είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθούν ποια θα είναι τα τελικά διαπραγματευτικά σημεία.