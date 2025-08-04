Κυβερνητικές πηγές: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την οδό της στείρας και χωρίς επιχειρήματα αντιπολίτευσης – Εκλογές κανονικά το 2027
Πολιτική
17:52 - 04 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τη συνέντευξή του στον Real FM και τη στάση του κόμματος στην πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως ο κ. Ανδρουλάκης απέσυρε τους βουλευτές του από τη διαδικασία αντί να στηρίξει την πρόταση και επέλεξε, όπως σημειώνουν, τη γραμμή της αντιπαράθεσης χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, που αντί να αποσύρει την πρότασή του για την Προανακριτική, απέσυρε τους βουλευτές του και, αντί έστω να υποστηρίξει το περιεχόμενό της, επέλεξε την αποχώρηση από την ψηφοφορία, σε σημερινή του συνέντευξη στον Real fm εμφανίσθηκε και πάλι θυμωμένος και επιτέθηκε εκ νέου στον Πρωθυπουργό. Για ακόμα μία φορά επέλεξε την οδό της στείρας αντιπολίτευσης, χωρίς επιχειρήματα.

Χωρίς άλλο σχολιασμό, επισημαίνουμε ότι στην επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη δεν “χώρεσε” η “ευχή” του “μακάρι να γίνονταν εκλογές άμεσα για να υπήρχε πολιτική αλλαγή” όπως και η αναφορά του ότι “επιδιώκουμε όσο γίνεται το γρηγορότερο πολιτική αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας αλλά το πότε θα γίνουν εκλογές είναι προνόμιο του πρωθυπουργού”.

Ας μην ανησυχεί καλοκαιριάτικα ο κ. Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να “μαζεύει” τις δηλώσεις του, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ο Πρωθυπουργός, τιμώντας την εντολή που του έδωσαν οι πολίτες το 2023. Και εκεί οι πολίτες θα δώσουν και πάλι τις απαντήσεις τους», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

