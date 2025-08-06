Ευρωζώνη: Απροσδόκητο «άλμα» 3,1% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο

Οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη αυξήθηκαν ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τετάρτη (6/8).

Οι λιανικές πωλήσεις στις 20 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,1% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, πολύ πάνω από το 2,6% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ενώ ο μηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης 0,3% υπολείπεται των προσδοκιών για 0,4%, τα στοιχεία για τους δύο προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω, αφήνοντας την ετήσια τάση σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμενόταν να αντιμετωπίσει δυσκολίες το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος επηρέασε αρνητικά το κλίμα, αλλά μια σειρά δεικτών, από τα στοιχεία για το ΑΕΠ έως τις μετρήσεις του κλίματος, υποδηλώνουν ότι η ευρωζώνη αντέχει.

Η ετήσια αύξηση 3,1% στις λιανικές πωλήσεις οφείλεται στην αύξηση 4,3% στις πωλήσεις μη τροφίμων και στην αύξηση 4,0% στις πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων.

Η Ισπανία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ευρωζώνης με ετήσια αύξηση 6,4%, αλλά και η Γερμανία με 4,8% ήταν πάνω από τον μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurostat δε δημοσίευσε στοιχεία για την Ελλάδα.

Τέλος, στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν, επίσης, κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια βάση.