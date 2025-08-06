ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωζώνη: Απροσδόκητο «άλμα» 3,1% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο
Ειδήσεις
12:19 - 06 Αυγ 2025

Ευρωζώνη: Απροσδόκητο «άλμα» 3,1% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη αυξήθηκαν ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τετάρτη (6/8).

Οι λιανικές πωλήσεις στις 20 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,1% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, πολύ πάνω από το 2,6% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ενώ ο μηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης 0,3% υπολείπεται των προσδοκιών για 0,4%, τα στοιχεία για τους δύο προηγούμενους μήνες αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω, αφήνοντας την ετήσια τάση σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχε προβλεφθεί.

EUROSTAT_2ebec.PNG

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμενόταν να αντιμετωπίσει δυσκολίες το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος επηρέασε αρνητικά το κλίμα, αλλά μια σειρά δεικτών, από τα στοιχεία για το ΑΕΠ έως τις μετρήσεις του κλίματος, υποδηλώνουν ότι η ευρωζώνη αντέχει.

Η ετήσια αύξηση 3,1% στις λιανικές πωλήσεις οφείλεται στην αύξηση 4,3% στις πωλήσεις μη τροφίμων και στην αύξηση 4,0% στις πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων.

Η Ισπανία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ευρωζώνης με ετήσια αύξηση 6,4%, αλλά και η Γερμανία με 4,8% ήταν πάνω από τον μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurostat δε δημοσίευσε στοιχεία για την Ελλάδα.

Τέλος, στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν, επίσης, κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΘΟ: Τοπικά Σχέδια Δράσης για 39 μικρά νησιά μέσω της πρωτοβουλίας GReco Islands
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Τοπικά Σχέδια Δράσης για 39 μικρά νησιά μέσω της πρωτοβουλίας GReco Islands

Γερμανία ετοιμάζει το «Deutschlandfonds»: Επενδυτικό ταμείο €100 δισ. για άμυνα, ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες
Ειδήσεις

Γερμανία ετοιμάζει το «Deutschlandfonds»: Επενδυτικό ταμείο €100 δισ. για άμυνα, ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Alpha Bank: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Διεθνή Διαγωνισμό Καινοτομίας «FinQuest 2025»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Διεθνή Διαγωνισμό Καινοτομίας «FinQuest 2025»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές
Ειδήσεις

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα
Ειδήσεις

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου
Ειδήσεις

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ