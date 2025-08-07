Ο Τραμπ «σβήνει» τους μετανάστες από την απογραφή - Στο επίκεντρο οι εκλογικές περιφέρειες

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε επίσημα την Πέμπτη για τη διενέργεια νέας απογραφής πληθυσμού, η οποία θα εξαιρεί όσους διαμένουν παράνομα στη χώρα, καθώς η πολιτική ηγεσία των Ρεπουμπλικανών εντείνει τις πιέσεις προς τις πολιτείες που ελέγχουν, ώστε να διαμορφώσουν πιο ευνοϊκούς εκλογικούς χάρτες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε μια «νέα και εξαιρετικά ακριβή» απογραφή, η οποία, όπως ανέφερε, θα βασιστεί σε «σύγχρονα στοιχεία και αριθμούς» που θα προκύψουν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Πιο χαρακτηριστικά ανέφερε στο Truth Social: «Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Εμπορίου μας να ξεκινήσει άμεσα την εργασία για μια νέα και εξαιρετικά ακριβή ΑΠΟΓΡΑΦΗ, βασισμένη σε σύγχρονα δεδομένα και αριθμούς και, το σημαντικότερο, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που θα προκύψουν από τις Προεδρικές Εκλογές του 2024. Άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, η απογραφή πληθυσμού πρέπει να διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια από το 1790 και να περιλαμβάνει «το σύνολο των ατόμων σε κάθε πολιτεία», ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται νόμιμα ή παράτυπα στη χώρα.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται στην κανονικά προγραμματισμένη απογραφή του 2030 ή σε μια ενδιάμεση, ειδική καταμέτρηση.

Η απογραφή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της εκπροσώπησης κάθε πολιτείας στο Κογκρέσο, ενώ επηρεάζει και την κατανομή των ψήφων στο Εκλεκτορικό Σώμα για τις προεδρικές εκλογές. Επιπλέον, είναι εργαλείο για την κατανομή τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακά κονδύλια. Το Pew Research Center έχει υπολογίσει ότι, εάν είχαν αποκλειστεί οι παράτυποι μετανάστες στην απογραφή του 2020, Καλιφόρνια, Φλόριντα και Τέξας θα είχαν χάσει από μία έδρα η καθεμία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μέχρι σήμερα, τα δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί οριστικά ως προς το αν είναι συνταγματικά επιτρεπτό να αποκλείονται από την απογραφή τα εκατομμύρια των μη εξουσιοδοτημένων μεταναστών που ζουν στις ΗΠΑ.

Το αίτημα του Τραμπ για νέα απογραφή συμπίπτει χρονικά με τις έντονες διαβουλεύσεις στο Τέξας σχετικά με την επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη, μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποφέρει στους Ρεπουμπλικάνους έως και πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Παράλληλα, Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σε πολλές άλλες πολιτείες εξετάζουν και αυτοί τη χαρτογράφηση νέων εκλογικών περιφερειών, με στόχο να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία του κόμματος στη Βουλή – μια πλειοψηφία που θα μπορούσε να ανατραπεί με μόλις τρεις έδρες υπέρ των Δημοκρατικών.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν αντίστοιχα σχέδια, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως σε πολιτείες-κλειδιά όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια, οι δύο πολυπληθέστερες της χώρας.