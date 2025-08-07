ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση υποβρυχίων: Δικαίωση για το Ελληνικό Δημόσιο με αποζημίωση 150 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
18:11 - 07 Αυγ 2025

Υπόθεση υποβρυχίων: Δικαίωση για το Ελληνικό Δημόσιο με αποζημίωση 150 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου καταγράφηκε με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), το οποίο έκρινε ότι η Ελλάδα δικαιούται αποζημίωση άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αυτή αφορά τη μακρόχρονη και περίπλοκη διένεξη που σχετιζόταν με τα εξοπλιστικά προγράμματα για τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε σε γερμανικό ναυπηγικό όμιλο την κατασκευή πέντε υποβρυχίων τύπου 214. Το πρώτο, το Υ/Β «Παπανικολής», ναυπηγήθηκε στη Γερμανία, ενώ τα υπόλοιπα επρόκειτο να κατασκευαστούν στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία είχαν εξαγοραστεί από τη γερμανική εταιρεία. Αν και η Ελλάδα είχε ήδη καταβάλει περίπου 2 δισ. ευρώ, η γερμανική πλευρά κατήγγειλε τις συμβάσεις και προσέφυγε σε διαιτησία.

Το 2010 έγινε προσπάθεια συμβιβασμού με νέες συμφωνίες, αλλά το τοπίο περιπλέχθηκε όταν τα ναυπηγεία πέρασαν στον Λιβανέζο επιχειρηματία Ισκαντάρ Σάφα, ο οποίος ανέστειλε αμέσως την εκτέλεση των νέων συμβάσεων, απαιτώντας νέους δυσμενείς όρους για την Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει η χώρα άμεση πρόσβαση στα υποβρύχια, παρά το ότι είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ακολούθησε νέα προσφυγή σε διαιτησία από την πλευρά των ναυπηγείων του Σάφα, διεκδικώντας αποζημιώσεις που άγγιζαν τα 2 δισ. ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο, αντέδρασε, καταθέτοντας αντιστάθμιση αγωγή το 2014, μέσω νομικής ομάδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπό την ηγεσία του Διονύσιου Κολοβού.

Η πρόσφατη απόφαση του ICC αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση των ελληνικών ισχυρισμών, επιδικάζοντας αποζημίωση άνω των 150 εκατ. ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις και τις δυσκολίες, τα υποβρύχια παραδόθηκαν τελικά με τις προσπάθειες του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων των ναυπηγείων, πολλοί από τους οποίους εργάζονταν για χρόνια χωρίς να πληρώνονται.

Τα υποβρύχια τύπου 214, που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της ταραχώδους διαδικασίας, χαρακτηρίζονται σήμερα από τα πιο εξελιγμένα συμβατικά υποβρύχια του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίσεις squeeze-out για Metlen και ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίσεις squeeze-out για Metlen και ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ

BriQ Properties: Αύξηση 46% των EBITDA το α΄ εξάμηνο - Στα €9 εκατ.
Ακίνητα

BriQ Properties: Αύξηση 46% των EBITDA το α΄ εξάμηνο - Στα €9 εκατ.

Φάμελλος: Υποχρέωση του Μητσοτάκη η δημοσιοποίηση κάθε κατάχρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απαγγελία ποινικών ευθυνών
Πολιτική

Φάμελλος: Υποχρέωση του Μητσοτάκη η δημοσιοποίηση κάθε κατάχρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απαγγελία ποινικών ευθυνών

Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε τουριστικό κατάλυμα με πέντε τραυματίες - Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας
Ειδήσεις

Ασπροβάλτα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε τουριστικό κατάλυμα με πέντε τραυματίες - Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Νέες συμφωνίες METLEN στην άμυνα με Naval Group - Το ΝΑΤΟ αλλάζει
ΑΜΥΝΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Νέες συμφωνίες METLEN στην άμυνα με Naval Group - Το ΝΑΤΟ αλλάζει

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων
Ναυτιλία

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων

Τέμπη: Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το Δημόσιο – 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος
Ειδήσεις

Τέμπη: Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το Δημόσιο – 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος

Τσιάρας: Αποζημιώσεις για το γάλα μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας: Αποζημιώσεις για το γάλα μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ