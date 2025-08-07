Ασφάλεια ανηλίκων στο Διαδίκτυο: Η ΕΕ εξετάζει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας
20:45 - 07 Αυγ 2025

Ασφάλεια ανηλίκων στο Διαδίκτυο: Η ΕΕ εξετάζει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζει ένα νέο, πανευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό βασίζεται στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του 2022 και ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε πέντε χώρες: Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αποσπασματικές εθνικές πρωτοβουλίες – όπως το μοντέλο που εφαρμόζεται πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο – η προσέγγιση της ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου, κοινά αποδεκτού προτύπου για όλα τα κράτη-μέλη.

Το νέο σύστημα ενδέχεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2026, εφόσον οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για μια λύση τεχνολογικά αξιόπιστη, εφαρμόσιμη και αποτελεσματική, που θα σέβεται ταυτόχρονα τα δικαιώματα των χρηστών και θα προστατεύει τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

