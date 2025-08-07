Ενισχύθηκαν οι ευρωαγορές λόγω της πιθανότητας συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Μία απροσδόκητη τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η είδηση, η οποία επιβεβαιώθηκε και επισήμως από το Κρεμλίνο την Πέμπτη (7/8), αναζωπύρωσε τα σενάρια για εκεχειρία δίνοντας ώθηση και στις ευρωπαϊκές αγορές.
Επιπλέον, οι επενδυτές επίσης αξιολόγησαν θετικά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με κέρδη 0,92% στις 546,04 μονάδες.
Όσον αφορά τους κυριότερους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,11% στις 24.190,70 μονάδες και ο Γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,97% στις 7.709,32 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE 100 ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που σημείωσε απώλειες κατά 0,69% στις 9.100,77 μονάδες καθώς η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε άνοδο της λίρας.
Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 0,97% στις 14.677,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 41.392,99 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,27% στις 7.762,45 μονάδες.
Όσον αφορά τώρα τα εταιρικά αποτελέσματα:
- Οι μετοχές της Rheinmetall υποχώρησαν άνω του 6% μετά καθιστώντας την τη μετοχή με τη χειρότερη απόδοση στον γερμανικό δείκτη DAX. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση πωλήσεων 2,43 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για το δεύτερο τρίμηνο, χαμηλότερα από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που περίμεναν οι αναλυτές του LSEG. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 236 εκατομμύρια ευρώ, πολύ κάτω από τα 295 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η Rheinmetall δήλωσε πως κατά το διάστημα αναφοράς δεν δόθηκαν συμβόλαια λόγω της εκλογής νέας κυβέρνησης στη Γερμανία, μία από τις μεγαλύτερες αγορές της εταιρείας.
Οι μετοχές της Allianz ανέβηκαν κατά 5,5% μέχρι τις 9:48 π.μ. στο Λονδίνο (4:48 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), μετά την επιβεβαίωση των ετήσιων στόχων της εταιρείας και την υπέρβαση των προσδοκιών για το δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση 13% στα καθαρά κέρδη. Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου ενισχύθηκαν από τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων.