Ενισχύθηκαν οι ευρωαγορές λόγω της πιθανότητας συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη 7/8 μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν τις επόμενες μέρες.

Μία απροσδόκητη τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η είδηση, η οποία επιβεβαιώθηκε και επισήμως από το Κρεμλίνο την Πέμπτη (7/8), αναζωπύρωσε τα σενάρια για εκεχειρία δίνοντας ώθηση και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Επιπλέον, οι επενδυτές επίσης αξιολόγησαν θετικά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με κέρδη 0,92% στις 546,04 μονάδες.

Όσον αφορά τους κυριότερους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,11% στις 24.190,70 μονάδες και ο Γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,97% στις 7.709,32 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE 100 ήταν ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που σημείωσε απώλειες κατά 0,69% στις 9.100,77 μονάδες καθώς η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε άνοδο της λίρας.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 0,97% στις 14.677,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 41.392,99 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,27% στις 7.762,45 μονάδες.

Όσον αφορά τώρα τα εταιρικά αποτελέσματα: