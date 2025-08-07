Bloomberg: Κρίστοφερ Γουόλερ - Το φαβορί του Τραμπ για τη διαδοχή Πάουελ στην προεδρία της Fed

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πληροφορημένες πηγές, ο Κρίστοφερ Γουόλερ φαίνεται να προβάλλει ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), μεταξύ των επιλογών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει κατ’ επανάληψη δριμεία κριτική στον Πάουελ για την επιτοκιακή του πολιτική. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει μετριάσει τις απειλές αποπομπής του πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του στις 15 Μαΐου, έχει επισπεύσει τη διαδικασία επιλογής διαδόχου.

Ο Γουόλερ, ο οποίος διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed το 2020 από τον ίδιο τον Τραμπ, έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, υποστήριξε τη μείωση, επικαλούμενος την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, και διαφώνησε με την πλειοψηφία, η οποία αποφάσισε τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Γουόλερ ξεκαθάρισε ότι θα αποδεχόταν τη θέση του προέδρου της Fed εφόσον του προταθεί επίσημα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προχωρά σε συνεντεύξεις με υποψήφιους για την κάλυψη της θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας που θα μείνει κενή μετά την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ.