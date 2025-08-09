Κίνα: Απροσδόκητη πτώση 3,6% στο δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιούλιο
11:49 - 09 Αυγ 2025

Κίνα: Απροσδόκητη πτώση 3,6% στο δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές παραγωγού στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι τιμές παραγωγού μειώνονται για περισσότερο από δύο χρόνια και τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο (9/8) υποδηλώνουν ότι οι πρώτες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των τιμών δεν έχουν αποφέρει ακόμη σημαντικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στην Κίνα κατέγραψε ετήσια πτώση 3,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS). Η μείωση ξεπέρασε την εκτίμηση των οικονομολόγων για πτώση 3,3% και ισοφάρισε το χαμηλό σχεδόν δύο ετών που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αβεβαιότητες στο παγκόσμιο εμπόριο συνέβαλαν στη μείωση των τιμών σε ορισμένους κλάδους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Dong Lijuan, επικεφαλής στατιστικολόγος του NBS. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο PPI συρρικνώθηκε κατά 0,2%, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τη μείωση 0,4% του Ιουνίου.

Σε υψηλό 17 μηνών ο βασικός πληθωρισμός

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της Κίνας παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σε σύγκριση με αύξηση 0,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της NBS, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του Reuters για πτώση 0,1%. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4%, έναντι πτώσης 0,1% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 0,3%.

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, ήταν 0,8% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ο υψηλότερος σε 17 μήνες. Οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,6%, μετά από πτώση 0,3% τον Ιούνιο.

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

