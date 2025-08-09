Κίνα: Απροσδόκητη πτώση 3,6% στο δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιούλιο

Οι τιμές παραγωγού στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι τιμές παραγωγού μειώνονται για περισσότερο από δύο χρόνια και τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο (9/8) υποδηλώνουν ότι οι πρώτες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των τιμών δεν έχουν αποφέρει ακόμη σημαντικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στην Κίνα κατέγραψε ετήσια πτώση 3,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS). Η μείωση ξεπέρασε την εκτίμηση των οικονομολόγων για πτώση 3,3% και ισοφάρισε το χαμηλό σχεδόν δύο ετών που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αβεβαιότητες στο παγκόσμιο εμπόριο συνέβαλαν στη μείωση των τιμών σε ορισμένους κλάδους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Dong Lijuan, επικεφαλής στατιστικολόγος του NBS. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο PPI συρρικνώθηκε κατά 0,2%, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τη μείωση 0,4% του Ιουνίου.

Σε υψηλό 17 μηνών ο βασικός πληθωρισμός

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της Κίνας παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σε σύγκριση με αύξηση 0,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της NBS, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του Reuters για πτώση 0,1%. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4%, έναντι πτώσης 0,1% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 0,3%.

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, ήταν 0,8% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ο υψηλότερος σε 17 μήνες. Οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,6%, μετά από πτώση 0,3% τον Ιούνιο.