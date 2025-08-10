ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ο «Πελέ της Παλαιστίνης» - Τα μηνύματα Σαλάχ και Καντονά
Ειδήσεις
15:56 - 10 Αυγ 2025

Σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ο «Πελέ της Παλαιστίνης» - Τα μηνύματα Σαλάχ και Καντονά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ, σκοτώθηκε σε ηλικία 40 ετών μετά από ισραηλινά πυρά που δέχτηκε στη Γάζα, κοντά σε σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η UEFA ανέβασε μεν ένα συλλυπητήριο μήνυμα στα social media για την τραγική αυτή απώλεια, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στις συνθήκες θανάτου του.

Με μήνυμά της στα social media, η UEFA απέτισε φόρο τιμής στον Αλ Ομπαΐντ, αποχαιρετώντας τον «Παλαιστίνιο Πελέ»: «Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Η ανάρτηση αυτή, κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς, ανάμεσα στους οποίους και ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, Μοχάμεντ Σαλάχ.

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί», αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του.

Σχετικό σχόλιο έκανε και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Ερίκ Καντονά, ο οποίος έγραψε: "Για πόσο ακόμα θα τους επιτρέψουμε να συνεχίζουν τη γενοκτονία;"

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hot or Not #179: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα
Magazino

Hot or Not #179: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα

Η Αθήνα (δεν) άδειασε: Πού τρώμε φέτος τον Δεκαπενταύγουστο;
Magazino

Η Αθήνα (δεν) άδειασε: Πού τρώμε φέτος τον Δεκαπενταύγουστο;

Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ: Η ταινία-σταθμός ανεβαίνει τον Οκτώβριο στο Θέατρο Άνεσις
Magazino

Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ: Η ταινία-σταθμός ανεβαίνει τον Οκτώβριο στο Θέατρο Άνεσις

Δημοπρατήθηκε το έργο του μητροπολιτικού πάρκου στον φαληρικό όρμο
Αυτοδιοίκηση

Δημοπρατήθηκε το έργο του μητροπολιτικού πάρκου στον φαληρικό όρμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές
Ειδήσεις

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου
Ειδήσεις

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδη από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ