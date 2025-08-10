Σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ο «Πελέ της Παλαιστίνης» - Τα μηνύματα Σαλάχ και Καντονά

Η UEFA ανέβασε μεν ένα συλλυπητήριο μήνυμα στα social media για την τραγική αυτή απώλεια, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στις συνθήκες θανάτου του.
Με μήνυμά της στα social media, η UEFA απέτισε φόρο τιμής στον Αλ Ομπαΐντ, αποχαιρετώντας τον «Παλαιστίνιο Πελέ»: «Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές».
Η ανάρτηση αυτή, κρίθηκε ανεπαρκής από πολλούς, ανάμεσα στους οποίους και ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, Μοχάμεντ Σαλάχ.
«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί», αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του.
Σχετικό σχόλιο έκανε και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Ερίκ Καντονά, ο οποίος έγραψε: "Για πόσο ακόμα θα τους επιτρέψουμε να συνεχίζουν τη γενοκτονία;"