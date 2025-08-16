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Μπόλτον: Ο Πούτιν νίκησε ξεκάθαρα, πέτυχε βασικούς στόχους
Ειδήσεις
03:00 - 16 Αυγ 2025

Μπόλτον: Ο Πούτιν νίκησε ξεκάθαρα, πέτυχε βασικούς στόχους

Reporter.gr Newsroom
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O πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, σχολίασε ότι κατά τη γνώμη του είναι ξεκάθαρο ποιος βγήκε κερδισμένος από τη συνάντηση στην Αλάσκα.

«Ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν νίκησε ξεκάθαρα», δήλωσε ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν εξασφάλισε τίποτα, πέρα από περισσότερες συναντήσεις».

Σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο Πούτιν πέτυχε βασικούς στόχους.

«Απέφυγε νέες κυρώσεις, δεν συμφώνησε σε εκεχειρία, δεν υπήρξε προγραμματισμός επόμενης συνάντησης και ο Ζελένσκι δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση πριν από τη συνέντευξη Τύπου. Το θέμα δεν έχει λήξει, αλλά κατά την άποψή μου, ο Πούτιν πέτυχε σχεδόν όλα όσα επεδίωκε – ενώ ο Τραμπ, ελάχιστα» κατέληξε ο Μπόλτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/08/2025 - 03:04
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