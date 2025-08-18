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ΗΠΑ: Το Ισραήλ πρέπει να «συμμορφωθεί» στο σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
12:42 - 18 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Το Ισραήλ πρέπει να «συμμορφωθεί» στο σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
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Ο κορυφαίος Αμερικανός απεσταλμένος, Τόμας Μπάρακ, δήλωσε τη Δευτέρα (18/8) ότι το Ισραήλ πρέπει να «συμμορφωθεί» με ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η λιβανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ θα αποστρατιωτικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, με αντάλλαγμα την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.

Το σχέδιο προβλέπει έναν σταδιακό «χάρτη πορείας» για την παράδοση των οπλοστασίων των ένοπλων ομάδων, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις και θα αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο Λίβανο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε νωρίτερα αυτό το μήνα τους στόχους του σχεδίου, παρά την άρνηση της Χεζμπολάχ να αποστρατιωτικοποιηθεί, και ο Μπάρακ τόνισε ότι πλέον είναι η σειρά του Ισραήλ να συνεργαστεί.

«Υπάρχει πάντα μια σταδιακή προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι η λιβανική κυβέρνηση έχει κάνει το καθήκον της. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Ισραήλ να ανταποκριθεί σε αυτή την ισότιμη χειραψία», δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους στο Λίβανο.

Ο Μπάρακ χαρακτήρισε το υπουργικό διάταγμα ως «απόφαση του Λιβάνου που απαιτεί τη συνεργασία του Ισραήλ» και ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «βρίσκονται στη διαδικασία να συζητήσουν με το Ισραήλ ποια είναι η θέση του», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πρώτη φάση του σχεδίου για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τη φάση 1 του σχεδίου, η λιβανική κυβέρνηση θα εκδώσει απόφαση που θα δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του έτους, ενώ το Ισραήλ θα σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου τις εβδομάδες που ακολούθησαν την έγκριση του σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 12:50
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