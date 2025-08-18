ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άγρια δολοφονία 47χρονης από 28χρονο στο Χαλάνδρι
Ειδήσεις
12:36 - 18 Αυγ 2025

Άγρια δολοφονία 47χρονης από 28χρονο στο Χαλάνδρι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άγρια δολοφονία το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι. Δράστης ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος δολοφόνησε 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στην οδό Στρ. Δήμου Ρουμπέση 31.  

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία η γυναίκα μιλούσε με τον δράστη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει «βοήθεια, βοήθεια έχει μαχαίρι». Μία ένοικος της πολυκατοικίας και έσπευσε να καλέσει την αστυνομία, αλλά στο μεταξύ ο 28χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κατά πληροφορίες ο 28χρονος, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, μετά τη δολοφονία παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών που τον συνέλαβαν.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν πως υπήρχε ερωτική σχέση ανάμεσα στο θύτη και το θύμα, κάτι που ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των αρχών μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο δράστης στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, η 47χρονη τον «εξέθεσε» στους φίλους του με αποτέλεσμα -όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε- εκείνοι να τον μπλοκάρουν. Αυτός ήταν ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, που πήγε να της ζητήσει τον λόγο κάτω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι.

Βέβαια, η 47χρονη είχε καταγγείλει τον περασμένο Μάρτιο στην αστυνομία πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 14:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΟΦ: Εκτός κυκλοφορίας δύο συμπληρώματα διατροφής
Υγεία

ΕΟΦ: Εκτός κυκλοφορίας δύο συμπληρώματα διατροφής

«Ξηλώνονται» τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση

«Ξηλώνονται» τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα

Εξοχικές κατοικίες: Άνοδος 10% στις τιμές πώλησης - Οι υψηλότερες αξίες στα νησιά του Ιονίου
Ακίνητα

Εξοχικές κατοικίες: Άνοδος 10% στις τιμές πώλησης - Οι υψηλότερες αξίες στα νησιά του Ιονίου

Μητσοτάκης: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά
Ειδήσεις

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της
Ειδήσεις

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Τσίπρας: Έρχεται η ώρα του θερισμού – Τον Ιούνιο η ίδρυση του κόμματος
Πολιτική

Τσίπρας: Έρχεται η ώρα του θερισμού – Τον Ιούνιο η ίδρυση του κόμματος

Ηράκλειο: 30χρονος κατηγορείται ότι παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους
Ειδήσεις

Ηράκλειο: 30χρονος κατηγορείται ότι παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
05/06/2026 - 14:16

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Πολιτική
05/06/2026 - 14:06

Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας λειτουργεί με διαλυτικό τρόπο για την Αριστερά

Αναλύσεις
05/06/2026 - 13:40

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Πολιτική
05/06/2026 - 13:37

Δένδιας: Ιστορική η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 13:33

«Καταφέρατε να ξαναφέρετε τον Τσίπρα»

Οικονομία
05/06/2026 - 13:30

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος στα επιτόκια νέων δανείων τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 13:30

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Περιβάλλον
05/06/2026 - 13:26

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Υγεία
05/06/2026 - 13:17

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 13:15

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Θα μάθω από το λάθος μου»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ