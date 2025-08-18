Άγρια δολοφονία 47χρονης από 28χρονο στο Χαλάνδρι

Άγρια δολοφονία το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι. Δράστης ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος δολοφόνησε 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στην οδό Στρ. Δήμου Ρουμπέση 31.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία η γυναίκα μιλούσε με τον δράστη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει «βοήθεια, βοήθεια έχει μαχαίρι». Μία ένοικος της πολυκατοικίας και έσπευσε να καλέσει την αστυνομία, αλλά στο μεταξύ ο 28χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.



Κατά πληροφορίες ο 28χρονος, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, μετά τη δολοφονία παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών που τον συνέλαβαν.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν πως υπήρχε ερωτική σχέση ανάμεσα στο θύτη και το θύμα, κάτι που ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των αρχών μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο δράστης στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, η 47χρονη τον «εξέθεσε» στους φίλους του με αποτέλεσμα -όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε- εκείνοι να τον μπλοκάρουν. Αυτός ήταν ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, που πήγε να της ζητήσει τον λόγο κάτω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι.

Βέβαια, η 47χρονη είχε καταγγείλει τον περασμένο Μάρτιο στην αστυνομία πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.



Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.



Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.



Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.



Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.