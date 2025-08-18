Συναγερμός στην Νέα Υόρκη για ύποπτο αντικείμενο κοντά στην Times Square

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα (18/8) στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην Times Square, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής και εκκένωση του σταθμού του μετρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), όταν κυλινδρικό αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου, στην καρδιά του Μανχάταν.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης απέκλεισε άμεσα την περιοχή, προειδοποιώντας το κοινό να αποφύγει την πρόσβαση λόγω της ενεργής έρευνας. Πυροτεχνουργοί έσπευσαν στο σημείο για να αξιολογήσουν την απειλή, ενώ κλιμάκια έκτακτης ανάγκης ανέλαβαν την περιφρούρηση της περιοχής.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

Ο κοντινός σταθμός του μετρό, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους μετακίνησης της πόλης, εκκενώθηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να εντοπιστεί επικίνδυνο περιεχόμενο στο αντικείμενο. Ωστόσο, οι αρχές διατήρησαν τα μέτρα ασφαλείας έως την πλήρη ολοκλήρωση της έρευνας.