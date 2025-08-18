Συναγερμός στην Νέα Υόρκη για ύποπτο αντικείμενο κοντά στην Times Square

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας), όταν κυλινδρικό αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου, στην καρδιά του Μανχάταν.
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης απέκλεισε άμεσα την περιοχή, προειδοποιώντας το κοινό να αποφύγει την πρόσβαση λόγω της ενεργής έρευνας. Πυροτεχνουργοί έσπευσαν στο σημείο για να αξιολογήσουν την απειλή, ενώ κλιμάκια έκτακτης ανάγκης ανέλαβαν την περιφρούρηση της περιοχής.
ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025
Ο κοντινός σταθμός του μετρό, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους μετακίνησης της πόλης, εκκενώθηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να εντοπιστεί επικίνδυνο περιεχόμενο στο αντικείμενο. Ωστόσο, οι αρχές διατήρησαν τα μέτρα ασφαλείας έως την πλήρη ολοκλήρωση της έρευνας.
#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.— Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025
Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f