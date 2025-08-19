Τελικά πόσο πιθανή είναι η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι;

Από τη συνάντηση της Δευτέρας (18/8) στον Λευκό Οίκο δεν εξήχθησαν πολλά σαφή συμπεράσματα, εκτός ίσως από ένα: η συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν αποτελεί το επόμενο βήμα των διαπραγματεύσεων, κάτι που ομόφωνα αποδέχτηκαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πόσο απίθανο είναι, όμως, το σενάριο πως η Ρωσία θα επιδιώξει να αποφύγει για μία ακόμη φορά το ιστορικό αυτό τετ α τετ;

Διαπραγματευτικές ομάδες από Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και ΗΠΑ βρίσκονται από χθες σε διαρκή επαφή για το πότε και πού θα γίνει η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή συνομιλία Τραμπ – Πούτιν, «θολώνουν» κάπως το τοπίο.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι: «Η ιδέα συζητήθηκε, ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου εκπροσώπησης των δύο πλευρών», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία συνάντηση εκπροσώπων, όπως έχει ήδη συμβεί, απλώς πιο… αναβαθμισμένων αυτή τη φορά.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, με αφορμή την παραπάνω δήλωση, στη «γλώσσα» του Κρεμλίνου η ανακοίνωση διμερούς συνάντησης δεν σημαίνει αυτό ακριβώς που εννοούν οι υπόλοιποι. Όπως σχολιάζει το αμερικανικό μέσο, η Μόσχα δεν είναι – και ίσως να μην είναι ποτέ – έτοιμη για μία απευθείας συνάντηση των δύο προέδρων.

Άλλωστε και η τοποθέτηση του Σεργκέι Λαβρόφ πως «κάθε επαφή που περιλαμβάνει ηγέτες πρέπει να προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά» είναι ενδεικτική του επιφυλακτικού κλίματος που ενδεχομένως επικρατεί ή ακόμη και της απροθυμίας του Κρεμλίνου για εμπλοκή του Πούτιν σε διμερή συνάντηση.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνηγορεί στην παραπάνω εικασία είναι, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, και το γεγονός πως η ρωσική ηγεσία απροκάλυπτα περιφρονεί και υποτιμά τον Ουκρανό πρόεδρο. Ως εκ τούτου, θεωρείται δύσκολο να δεχτεί ο Πούτιν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του – ιδίως, δε, από τη στιγμή που, όπως έχει πει πλειστάκις, τον θεωρεί έναν απονομιμομποιημένο πρόεδρο μίας χώρας που αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από τη μεριά του, δήλωσε σήμερα (19/8), μιλώντας στο Fox, ότι ο Πούτιν ίσως να μην θέλει να κάνει συμφωνία, ενώ επανέφερε και το ζήτημα των εδαφικών διεκδικήσεων, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα πάρει κάποια εδάφη πίσω, όμως «αυτός ήταν ένας πόλεμος» και «η Ρωσία είναι ένα ισχυρό στρατιωτικά κράτος... είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι». Ξεκαθάρισε, δε, - σε αντίθεση με τις χθεσινές του δηλώσεις - ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία.