Πού και πότε θα συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι - Οι υποψήφιες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως το επόμενο βήμα για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Διαπραγματευτικές ομάδες από Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και ΗΠΑ βρίσκονται έκτοτε σε διαρκή επαφή για το πότε και πού θα γίνει η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πράγματι συμφώνησε να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτς, τόνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπου δύο εβδομάδες.

Βέβαια, ο Τραμπ επιθυμεί να γίνει ακόμα πιο γρήγορα και δεν αποκλείεται να "τρέξουν" οι εξελίξεις. Προέχει, όμως, να συμφωνηθεί το πλαίσιο της συνομιλίας του Πούτιν με τον Ζελένσκι και φυσικά το πού θα πραγματοποιηθεί. Αυτές δεν είναι καθόλου εύκολες αποφάσεις, καθώς στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει πως δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι σαν νόμιμο εκπρόσωπο του ουκρανικού λαού.

Στο παρασκήνιο, πάντως, γίνονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις για να βρεθεί λύση και να γίνει τελικά η συνάντηση. Η Κωνσταντινούπολη έχει εδώ και καιρό εκφράσει την επιθυμία να φιλοξενήσει τους δύο ηγέτες, αλλά και μία ενδεχόμενη τριμερή με τη συμμετοχή και του Τραμπ, ενώ και η Σαουδική Αραβία είναι ένα μέρος που ο Πούτιν βλέπει με καλό μάτι.

Από τη Συμμαχία των Προθύμων, ωστόσο, έχουν κατατεθεί προτάσεις για να φιλοξενηθεί το ιστορικό τετ α τετ σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στην Ουγγαρία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ρωσικής πλευράς που έχει εξαιρετικές σχέσεις με την κυβέρνηση Όρμπαν.

Το Βατικανό έχει επίσης προταθεί από τον Πάπα Λέοντα πως θέλει να φιλοξενήσει τη συνάντηση.

Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως ένα ουδέτερο έδαφος, κατάλληλο για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των συνομιλιών και η φιλοξενία των αντιπροσωπειών Ουκρανίας και Ρωσίας.