Ερντογάν προς Πούτιν: Η Τουρκία παραμένει διαμεσολαβητής για τη λύση του Ουκρανικού

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν διαβεβαίωσε τον Ρώσο ηγέτη ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις προσπάθειες ειρήνευσης και τόνισε πως η Τουρκία έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης από την αρχή του πολέμου, υποστηρίζοντας προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο για τη φιλοξενία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας.