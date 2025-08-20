Ερντογάν προς Πούτιν: Η Τουρκία παραμένει διαμεσολαβητής για τη λύση του Ουκρανικού

Ουκρανία και Ρωσία βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διαμηνύει στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη στήριξή του σε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρηνευτική λύση, επαναβεβαιώνοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή από την αρχή του πολέμου.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν διαβεβαίωσε τον Ρώσο ηγέτη ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις προσπάθειες ειρήνευσης και τόνισε πως η Τουρκία έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης από την αρχή του πολέμου, υποστηρίζοντας προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο για τη φιλοξενία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας.