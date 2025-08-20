Ένωση Ελλήνων Πλοιοκτητών: Πυρκαγιές σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων και Ro-Ro – Κρίσιμη προειδοποίηση για τα ελληνικά λιμάνια

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης επισήμανε: «Η νέα αυτή πραγματικότητα καταρρίπτει, κατ΄ αρχήν, τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα πλοία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν εξ ορισμού τα πιο επικίνδυνα πλοία.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η πολύ μεγάλη ανάγκη για τα ελληνικά λιμάνια, πολλά εκ των οποίων μάλιστα δεν διαθέτουν καν δίκτυο πυρόσβεσης, να θωρακιστούν απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους με την έκδοση Κανονισμών ρυμούλκησης που θα εξασφαλίζουν ότι οι ρυμουλκήσεις στα λιμάνια τους διενεργούνται από ρυμουλκά με πιστοποιημένη ικανότητα πυρόσβεσης, ικανής να αντιμετωπίσει με επιτυχία ανάλογα συμβάντα και να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές, το θαλάσσιο περιβάλλον, τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις».