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Ένωση Ελλήνων Πλοιοκτητών: Πυρκαγιές σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων και Ro-Ro – Κρίσιμη προειδοποίηση για τα ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία
16:27 - 20 Αυγ 2025

Ένωση Ελλήνων Πλοιοκτητών: Πυρκαγιές σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων και Ro-Ro – Κρίσιμη προειδοποίηση για τα ελληνικά λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή σειρά περιστατικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το τρέχον έτος 2025 σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων, όπως τα WAN HAI 503 και MSC ELSA 3 στον Ινδικό Ωκεανό, SOLONG στην Βόρεια Θάλασσα, GRANDE BRASILE στη Μάγχη, ASL BAUHINIA στην Ερυθρά Θάλασσα και MARIE MAERSK στην Δυτ. Αφρική, επανέρχεται στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα που απασχολεί την παγκόσμια ναυτιλία αναφορικά με τα περιστατικά πυρκαγιάς στους συγκεκριμένους τύπους πλοίων εξαιτίας των επικίνδυνων φορτίων που μεταφέρουν.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης επισήμανε: «Η νέα αυτή πραγματικότητα καταρρίπτει, κατ΄ αρχήν, τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα πλοία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν εξ ορισμού τα πιο επικίνδυνα πλοία.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η πολύ μεγάλη ανάγκη για τα ελληνικά λιμάνια, πολλά εκ των οποίων μάλιστα δεν διαθέτουν καν δίκτυο πυρόσβεσης, να θωρακιστούν απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους με την έκδοση Κανονισμών ρυμούλκησης που θα εξασφαλίζουν ότι οι ρυμουλκήσεις στα λιμάνια τους διενεργούνται από ρυμουλκά με πιστοποιημένη ικανότητα πυρόσβεσης, ικανής να αντιμετωπίσει με επιτυχία ανάλογα συμβάντα και να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές, το θαλάσσιο περιβάλλον, τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις».

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