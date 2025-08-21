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Σμιντ (Fed): Δεν υπάρχει βιασύνη για τη μείωση των επιτοκίων
Ειδήσεις
15:49 - 21 Αυγ 2025

Σμιντ (Fed): Δεν υπάρχει βιασύνη για τη μείωση των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας, Τζέφρι Σμιντ, δήλωσε την Πέμπτη (21/8) ότι δεν η κεντρική τράπεζα «δεν βιάζεται» να μειώσει τα βασικά επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι σε καλή κατάσταση.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολύ σαφή στοιχεία για να προχωρήσουμε σε αυτή την πολιτική αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Σμιντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Σμιντ δήλωσε ότι με τον πληθωρισμό «πιθανώς πιο κοντά στο 3% παρά στο 2%», η Fed πρέπει να εξετάσει πώς η μείωση των επιτοκίων τώρα θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες του κοινού.

«Το τελευταίο στάδιο είναι αρκετά δύσκολο», δήλωσε ο Σμιντ σχετικά με το στόχο της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2%. «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το πώς η μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων θα επηρεάσει τη νοοτροπία του πληθωρισμού».

Ο Σμιντ δήλωσε ότι, παρά τα πρόσφατα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση, αισθάνεται ότι υπάρχει αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρηματικών του επαφών και δεν πιστεύει ότι το τρέχον επιτόκιο αναφοράς, που κυμαίνεται μεταξύ 4,25% και 4,5%, συμβάλλει σημαντικά στην επιβράδυνση της οικονομίας.

«Δεν ξέρω ακριβώς τι περιορίζουμε», δήλωσε ο Σμιντ.

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